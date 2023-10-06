基隆信義市場旁汽機車共用格位擴大 滿足日夜不同需求

基隆市信義市場平時白天買菜、逛市場的人潮很多，信二路一帶機車停車格白天一位難求，但下午3點過後就空蕩蕩，附近住戶汽車卻苦無停車位，議員陳宜爭取改畫汽機車共用格位。市府交通處同意擴大畫設，汽車要依路邊停車收費，超過時間未開走視同違規停車。

信二路靠近郵局、港務公司辦公室、戶政所一帶住戶表示，信二路兩側有畫機車停車格，平時白天因為到信義市場的人潮很多，很多人騎車來買菜、逛市場比較方便，機車格都停得滿滿的。因汽車格位有限，住戶下班回來後要找汽車格位很困難，但機車格卻空蕩蕩，停上去又違規，十分困擾。

議員陳宜說，白天買菜民眾要停機車，到了晚上住戶有停汽車的需求，開放時段路邊機汽車共用，可讓附近住戶晚間回家多一些位子可以停放，物盡其用，互蒙其利，昨會勘後交通處同意改畫汽機車共用格位。

立委蔡適應服務處副主任潘俊宏表示，因信義市場特殊的停車時段需求，畫汽機車共用格位符合居民期待，也不影響買菜民眾停放，服務處協助爭取畫設。

交通處停車管理科長張以正表示，靠近信義區公所前原來已有畫設部分汽機車共用停車格，同意再擴大到郵局、市場附近路段，約可再多出6格汽車格位。