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小犬肆虐蘭嶼 直升機增援搶修 台電等技術人員一早進駐

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／高雄即時報導
台電搶修人員搭機前往蘭嶼。圖／台電提供
台電搶修人員搭機前往蘭嶼。圖／台電提供

中颱小犬4、5兩日造成台灣台東、屏東恆春地區重大災情，尤其蘭嶼地區首當其衝最為慘烈，昨晚中央災害應變中心由指揮官內政部部長召開蘭嶼災後復原專案會議，聽取災情報告並指示災後救援工作重點。

今天一早台電、中油、中華電信、消防局的專業技術人員直接先搭乘三架次國軍與空勤直升機前往，協助修復基礎設施。而原本有部分人員打算搭船過去搶修，也因為船班速度太慢，將改以直升機運送，重機械、車輛則等候船隻運送，台電表示目前20名搶修人員搭乘軍用直升機抵達蘭嶼協助搶修。

據中央災害應變中心截至昨晚最後的統計，蘭嶼共有16位居民受傷，目前有1322户停電中，17座基地台毀損，多處房屋受損或倒塌，蘭嶼國小與朗島國小校舍受損嚴重，在進出蘭嶼最重要的開元港內有70至80艘船艇翻覆或沈沒，港旁道路被倒塌電桿阻隔以致吊車無法到碼頭進行覆沒船艇吊掛作業，所幸颱風來襲前做好防颱準備目前島上民生物資無虞。

台電工程車輛停放在港區等候船隻載運前往蘭嶼。記者徐白櫻／攝影
台電工程車輛停放在港區等候船隻載運前往蘭嶼。記者徐白櫻／攝影
貨船清空貨倉將載運各單位重機械、車輛前往蘭嶼協助搶修。圖／台電提供
貨船清空貨倉將載運各單位重機械、車輛前往蘭嶼協助搶修。圖／台電提供

直升機 災後 台電 蘭嶼 小犬颱風

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