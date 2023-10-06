逛台東夜市 自備餐具領百元券

經濟部與台東市第一公有市場、台東市觀光夜市、池上鄉觀光夜市合辦「傳市品牌 減碳好市券」行銷活動，即起至10月31日到市場及夜市消費，自備環保袋、環保杯、環保餐具組即可兌換2張面額50元的減碳好市券，每人每日限領1份，送完為止。

台東市觀光夜市常務監事羅永峰豐說，這次「減碳好市券」活動，民眾只要拿環保袋、環保餐具或環保杯到夜市或市場消費，不限金額，就可憑環保袋或環保杯盛裝的商品到兑換點兌換2張50元「減碳好市券」，每周發出450份。

台東縣好市券兌換時間及地點如下：台東市中央市場：每周三（10月11、18、25日）在正氣路早點大王對面巷子往管理處樓梯的入口處。池上鄉觀光夜市：10月每周六晚間6點在池上鄉忠孝路及中正路入口處；台東市觀光夜市：10月每周六晚上6點30分在正氣路與中山路口全聯旁入口處。

台東縣經發處表示，各觀光夜市有10多家攤商賣的地瓜球、可麗餅、現打果汁、東山鴨頭、港式燒賣、烤鮮蚵、炒米粉、鐵板麵及飲料，都響應加碼優惠，消費者憑「好市券」，可享加量不加價或折價優惠。