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蘭嶼船團互助精神復建 明早貨輪挺進送物資

中央社／ 台東縣5日電

蘭嶼遭超過17級風蹂躪，居民發揮「船團」精神投入復建。台東縣政府協調明早貨輪載物資優先搶修水電維生系統，同時海巡署百噸快艇載運軍方人員明天抵達蘭嶼協助復健。

蘭嶼當地文史工作者說法，「船團」互助精神是蘭嶼傳統習慣，源自蘭嶼鄉民集體造舟、共同出海捕魚，漁獲均分「共享」理念。下午蘭嶼風雨稍歇，居民隨即投入救災復原。

小犬颱風昨侵襲蘭嶼，逾17級陣風創下全台126年來風速紀錄，造成島上一片狼藉。台東縣長饒慶鈴下午主持第2次災害應變中心工作會報，與鄉鎮市長連線開會。由於蘭嶼所有學校遭重創，因此會中宣布明天蘭嶼鄉全鄉停止上班上課，方便居民災後復原，以及學校校園整理，也避免學生到校危險。

對於蘭嶼災情，鄉長謝胡源說，開元港內多艘船隻沉沒、學校設備損壞，亟待外界關心支援。饒慶鈴回應，協調民航局，明天天氣許可下先派遣台電、自來水及中華電信等單位搶修搶險人員，優先投入維生系統搶修作業。

另外，協調海巡署明天調派100噸艇載送軍方支援救災；明早也有1艘貨輪載運民生物資、搶救機具，協助進行路樹倒伏整理、民眾房屋鐵皮拆卸。由於每次颱風蘭嶼都首當其衝，造成電力中斷情形，饒慶鈴也表示向中央反映爭取電力地下化。

蘭嶼 海巡署 饒慶鈴 小犬颱風

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