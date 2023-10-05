颱風一波接一波 花蓮吉安、壽豐鄉苦瓜受災農友可獲現金救助

颱風接連來襲，上個月「海葵」颱風重創花蓮造成農作物災損三千多萬元，縣府積極爭取，今天獲農業部公告第四波海葵颱風的天然災害現金救助，吉安及壽豐苦瓜受災農友6日起可申請；面臨小犬颱風又來，縣府提醒，若發現農林漁牧災損，請主動通報，將儘速查報。

花蓮縣府農業處表示，海葵颱風狂掃，造成花蓮農損3000多萬元，縣府會同農政單位積極下鄉勘災、查報，農業部上月已分成3波，共32品項獲得天然災害現金救助。吉安及壽豐苦瓜也發生植株死亡、萎凋、葉片枯黃、落果等情況，經向農業部爭取，今天已公告獲得現金救助，每公頃救助額度5萬1000元，6日起至16日可到鄉公所申請，是海葵災後第四波獲得現金救助的農作物。