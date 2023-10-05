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颱風一波接一波 花蓮吉安、壽豐鄉苦瓜受災農友可獲現金救助
颱風接連來襲，上個月「海葵」颱風重創花蓮造成農作物災損三千多萬元，縣府積極爭取，今天獲農業部公告第四波海葵颱風的天然災害現金救助，吉安及壽豐苦瓜受災農友6日起可申請；面臨小犬颱風又來，縣府提醒，若發現農林漁牧災損，請主動通報，將儘速查報。
花蓮縣府農業處表示，海葵颱風狂掃，造成花蓮農損3000多萬元，縣府會同農政單位積極下鄉勘災、查報，農業部上月已分成3波，共32品項獲得天然災害現金救助。吉安及壽豐苦瓜也發生植株死亡、萎凋、葉片枯黃、落果等情況，經向農業部爭取，今天已公告獲得現金救助，每公頃救助額度5萬1000元，6日起至16日可到鄉公所申請，是海葵災後第四波獲得現金救助的農作物。
「海葵」前腳剛走，「小犬」颱風又來襲，縣府農業處表示，目前還未接獲小犬颱風的災損通報，提醒農漁民若發現農林漁牧災損，請主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將盡速邀集相關單位，依農業天然災害查報作業盡速辦理。符合現金救助資格的農民，也請在期限內辦理，保障自身權益。
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