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池南富源森林遊樂區6日開園 林田山、大農大富再等等

中央社／ 花蓮縣5日電

颱風小犬漸遠離，林業及自然保育署花蓮分署轄區內池南、富源國家森林遊樂區（不含園區內步道群）及瑞穗生態教育館預計6日中午12時開園、開館；林田山、大農大富仍封閉。

依據中央氣象署預測，最快明天早上可以陸續解除本島及澎湖颱風小犬陸警。林業及自然保育署花蓮分署表示，池南、富源兩大國家森林遊樂區預計於6日中午12時開園；林田山林業文化園區、大農大富平地森林遊樂區與轄內所有自然步道仍暫時封閉，進行災害勘查及環境整理後，滾動式調整開放日期。

位於瑞穗鄉溫泉路的瑞穗生態教育館也將於6日中午12時開館，有關開放訊息將公告於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）及林業保育署花蓮分署官網（https://hualien.forest.gov.tw/）。

池南國家森林遊樂區位於鯉魚潭風景區旁，可遠眺鯉魚潭湖光山色美景，提供森林動植物生態介紹，也展示早期伐木製材使用遺留的工具，戶外保存有蒸汽機關車、蒸汽集材機等。

位於瑞穗鄉富源村的富源國家森林遊樂區，目前由民間單位蝴蝶谷實業公司經營，區內有達70公頃的樟樹造林地，林相優美，是享受森林浴好去處。

森林遊樂區 花蓮 颱風

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