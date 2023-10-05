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小犬災情慘！ 蘭嶼中學教室門窗吹垮 朗島國小也超嚴重

聯合報／ 記者徐白櫻卜敏正／台東即時報導
蘭嶼中學多間辦公室、教室門窗被吹垮、現場一片狼藉。圖／蘭嶼中學國小提供
蘭嶼中學多間辦公室、教室門窗被吹垮、現場一片狼藉。圖／蘭嶼中學國小提供

中颱小犬造成台東蘭嶼各校園災情慘重，蘭嶼中受部分教室連窗框都被強風吹垮、教室內一片狼藉；蘭嶼朗島國小鐵門都被吹斷倒毀、幼兒園遊戲器材整組吹走毀損，蘭嶼鄉民直言，蘭嶼災情慘重，財損難以估計。

朗島國小校長李建興向縣府回報災損表示，目前全校停電停水，網路、一般電話都斷訊，校門口鐵門被強風吹到斷裂倒塌，宿舍防颱窗變形毀損，共有教室6間防颱窗毀損，另幼兒園遊戲器材整組吹走毀損，戶外消防設備吹落，還有學友之家教室屋頂鐵皮吹翻及木地板泡水…，災情真的太嚴重了。

蘭嶼中學校長連紋乾也說，小犬颱風造成學校災情慘重，校內從校長室、總務處，到多間辦公室大門、窗戶被強風吹掉，風雨直接灌進辦公室內、到處淹水，目前全鄉停電，是他任職5年來遇到最嚴重災情。

蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重。圖／朗島國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重。圖／朗島國小提供
蘭嶼中學多間辦公室、教室門窗被吹垮、現場一片狼藉。圖／蘭嶼中學國小提供
蘭嶼中學多間辦公室、教室門窗被吹垮、現場一片狼藉。圖／蘭嶼中學國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重。圖／朗島國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重。圖／朗島國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重、鐵門都被吹斷吹倒。圖／朗島國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重、鐵門都被吹斷吹倒。圖／朗島國小提供
蘭嶼中學多間辦公室門窗被吹垮。圖／蘭嶼中學國小提供
蘭嶼中學多間辦公室門窗被吹垮。圖／蘭嶼中學國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重。圖／朗島國小提供
蘭嶼朗島國小颱風後災損嚴重。圖／朗島國小提供

蘭嶼 停電 小犬颱風

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