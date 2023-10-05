聽新聞
test
0:00 / 0:00
小犬災情慘！ 蘭嶼中學教室門窗吹垮 朗島國小也超嚴重
中颱小犬造成台東蘭嶼各校園災情慘重，蘭嶼中受部分教室連窗框都被強風吹垮、教室內一片狼藉；蘭嶼朗島國小鐵門都被吹斷倒毀、幼兒園遊戲器材整組吹走毀損，蘭嶼鄉民直言，蘭嶼災情慘重，財損難以估計。
朗島國小校長李建興向縣府回報災損表示，目前全校停電停水，網路、一般電話都斷訊，校門口鐵門被強風吹到斷裂倒塌，宿舍防颱窗變形毀損，共有教室6間防颱窗毀損，另幼兒園遊戲器材整組吹走毀損，戶外消防設備吹落，還有學友之家教室屋頂鐵皮吹翻及木地板泡水…，災情真的太嚴重了。
蘭嶼中學校長連紋乾也說，小犬颱風造成學校災情慘重，校內從校長室、總務處，到多間辦公室大門、窗戶被強風吹掉，風雨直接灌進辦公室內、到處淹水，目前全鄉停電，是他任職5年來遇到最嚴重災情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言