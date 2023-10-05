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每人換100元抵用券！拿環保袋餐具到台東這裡消費可換

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市第一公有市場、台東市觀光夜市及池上鄉觀光夜市，10月舉辦「傳市品牌 減碳好市券」行銷活動。記者卜敏正／翻攝
台東市第一公有市場、台東市觀光夜市及池上鄉觀光夜市，10月舉辦「傳市品牌 減碳好市券」行銷活動。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府與台東市第一公有市場、台東市觀光夜市及池上鄉觀光夜市合作，舉辦「傳市品牌 減碳好市券」行銷活動，即日起至10月31日到市場及夜市購物消費，使用自備環保袋、環保杯、環保餐具組等環保用品，即可兌換2張面額50元減碳好市券，每人每日限領1份，每次限量450份、送完為止。

台東市觀光夜市常務監事羅永峰豐表示，這次「減碳好市券」活動，消費者只要拿環保袋、環保餐具或環保杯到夜市或市場消費、不限金額，即可持消費的商品（用環保袋、杯裝）到兑換點，讓工作人員確認，兑換2張50元「減碳好市券」，每周發送450份、換完為止。

台東縣好市券活動兌換時間及地點如下：台東市中央市場：首周10月5日周四早上9點30分起，之後為每周三（10月11、18、25日），位於正氣路早點大王對面巷子進入往管理處樓梯入口處。

池上鄉觀光夜市：10月每周六（10月7、14、21、28日）晚6點於池上鄉忠孝路及中正路入口處；台東市觀光夜市：10月每周六晚上6點30分於正氣路與中山路口全聯旁入口處。

台東縣經發處表示，感謝經濟部支持和各攤商配合本次活動，各觀光夜市攤商主動加碼多樣商品，地瓜球、可麗餅、現打果汁、東山鴨頭、港式燒賣、烤鮮蚵、炒米粉、鐵板麵及飲料等，共10多家攤商響應加碼優惠活動，消費者憑「好市券」可享有加量不加價或折價優惠活動。

減碳

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