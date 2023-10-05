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救人無數 花蓮消防員尤世萱獲搜救有功人員獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局隊員尤世萱（右上），憑著專業技巧與知識，致力於山域事故救援，今年獲選為國家搜救指揮中心實際執行搜救任務類有功人員。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局隊員尤世萱（右上），憑著專業技巧與知識，致力於山域事故救援，今年獲選為國家搜救指揮中心實際執行搜救任務類有功人員。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣消防局新秀分隊員尤世萱7年前從警專畢業分發到花蓮服務，憑著專業技巧與知識，致力於山域事故救援，今年獲選為國家搜救指揮中心實際執行搜救任務類有功人員。尤說，獲獎榮耀不單屬於他，而是屬於一同救災的同伴，每次的救災都是透過各單位團隊合作才能達成。

27歲尤世萱來自彰化，高二時因班上同學相約報考警專，自認體力不錯報考警專消防科系，成為33期學生，畢業前夕選填時，因對花蓮有興趣，得知彰化往返花蓮只要搭4小時火車就能抵達，便選擇花蓮被分發到新秀分隊服務，這一待就是7年。

尤世萱曾參與0206大地震及0402太魯閣號事故救援，不過他最常參與的卻是山域事故救援。他說，新秀分隊轄區包括太魯閣國家公園，轄區範圍廣大，涵蓋多座山頭及步道，有許多山難案件，需要上山下海執行各種山域、水域等勤務，工作項目多元。

尤世萱分享最印象深刻的山域救援經驗，去年有山友在奇萊東稜沿海林道求援，當天原本預計僅需半天救援時間，都沒帶過夜裝備，到現場卻發現人在全是斷崖的對岸，無法在1天內抵達，大家只好就地過夜，隔天再將人救援下山，是特別的經驗。

尤世萱說，山域救救援雖然辛苦，不過順利將患者救下山，並獲得對方與其家屬的感謝，便覺得很有成就感，如今又獲得搜救有功人員獎，倍感榮幸。

他認為，救難需要很多人投入心力，消防局獲報山難後各單位各司其職，指揮科整理資訊、大隊聯繫失聯者與家屬，分析行為人的習慣、搜救人員具備一定體力與技術投入救援，因此該獎項不僅屬於自己，而是屬於一起上高山下溪谷救災的同伴們。

花蓮縣消防局新秀分隊隊員尤世萱（右二），獲選為112年搜救有功人員，他說該獎項屬於一起上高山下溪谷救災的同伴們。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局新秀分隊隊員尤世萱（右二），獲選為112年搜救有功人員，他說該獎項屬於一起上高山下溪谷救災的同伴們。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 太魯閣國家公園

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