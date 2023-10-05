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颱風假530顆便當遭退訂 宜蘭人發起「愛心買單」老闆笑了
很多民眾愛放颱風假，但店家廠商未必。位於羅東鎮的一家燒臘便當店聽到宜蘭放颱風假，整個人傻眼，接著廠商原訂今天530顆三寶便當全部退訂，材料已全備好，讓吳姓燒臘店老闆欲哭無淚，慘況被貼在臉書上，竟掀起網友愛心下訂，估計可順利賣出，讓老闆出乎意料也感謝宜蘭鄉親力挺。
吳姓燒臘店老闆表示，有家公司下了一筆大訂單，光是食材就花了2萬多元的成本，他原本一天只要烤7、8隻鴨，今天增加到30隻；烤雞原本50隻，今天進了180隻，新鮮肉品必須前一天就處理好，突然宣布放颱風假，當下感覺如晴天霹靂。
他說，被取消訂單很無奈，但材料已經全備好了，丟掉可惜，所以在臉書臉文，如有需要三寶便當、三寶拼盤，颱風天可以外送，三寶便當原價110元改90元，三寶拼盤原價300元改為250元，沒想到激發網友愛心滿滿，出乎意料，今天應該可以完銷。他很感謝宜蘭的鄉親力挺。
宜蘭市中山路也有一家海鮮店，颱風天餐廳退一大堆訂單，只好在網路貼文賠錢賣，250公克12尾草蝦，每盒只要100元，同樣吸引不少網友撿便宜。
其實放颱風假造成不便的還有醫院全部停診，原本病人要做的檢查及治療都停止，若重新排程可能要到下個月，老人家慢性病藥沒了，原來掛好的門診拿藥，也全部停擺。民眾無奈表示，上次宜蘭沒放假，被網友罵到臭頭，如今放颱風假，也是被罵，放與不放假都有人不開心，真的很難。
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