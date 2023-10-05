影／小犬風強逼近龍捲風 蘭嶼開元港內船隻被吹翻

中颱小犬颱風中心今天通過台灣南端，台東蘭嶼首當其衝，蘭嶼網友貼了蘭嶼開元港翻船影片表示，「蘭嶼開元港鄉民船隻天翻地覆，請政府重視船的安全」。粉專「觀氣象看天氣」蘭嶼昨晚測出95.2m/s強風，已經逼近龍捲風風力、破了1984年亞力士89.8.m/s陣風紀錄。

蘭嶼鄉民表示，開元港每次遇到颱風從左側灌水，船只就會哭哭沒有安全的家」。這次颱風造成蘭嶼開元港天翻地覆、災損嚴重，希望政府看見蘭嶼的需求。