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影／小犬風強逼近龍捲風 蘭嶼開元港內船隻被吹翻
中颱小犬颱風中心今天通過台灣南端，台東蘭嶼首當其衝，蘭嶼網友貼了蘭嶼開元港翻船影片表示，「蘭嶼開元港鄉民船隻天翻地覆，請政府重視船的安全」。粉專「觀氣象看天氣」蘭嶼昨晚測出95.2m/s強風，已經逼近龍捲風風力、破了1984年亞力士89.8.m/s陣風紀錄。
蘭嶼鄉民表示，開元港每次遇到颱風從左側灌水，船只就會哭哭沒有安全的家」。這次颱風造成蘭嶼開元港天翻地覆、災損嚴重，希望政府看見蘭嶼的需求。
粉專「觀氣象看天氣」今凌晨也指出，蘭嶼昨晚測出95.2m/s強風，已經逼近龍捲風風力、破了1984年亞力士89.8.m/s陣風紀錄，經確認後續雖有測得比95.2m/s更高的陣風（100.7m/s），但由於目前該測站3支風標都已被吹爆，更高的數據不列入計算，以95.2m/s為準。
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