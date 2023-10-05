聽新聞
test
0:00 / 0:00
欠債還錢12年 債台高築宜蘭終於獲行政院同意解除列管
宜蘭縣財政困窘，長年靠著向金融單位借貸推動縣政，以致長債及短債的公債比率都超過法定債限，與苗栗縣同遭行政院列管多年。縣政府積極還錢處理債務，直到公債比率確實都符合規定，終於獲得行政院同意解禁。
宜蘭縣政府最近接獲行政院公文同意解除債務超限超強度管理，歷經12年積極處理債務努力還錢，不再是財政惡化的末段班，更提早4年達到解除列管目標。
根據公共債務法規定，縣市政府1年以上（長債）公共債務未償餘額，不得超過總預算及特別預算歲出的50％，未滿1年（短債）公共債務未償餘額，不得超過歲出的30％。
據了解，宜蘭縣債務超限是100年度以前所累積龐大債務，當時長、短債務最高曾達246.89億元，其借債額度甚至超過縣府的年度總務算，且長債的債務比率62.1%，短債的債務比率45.9%，嚴重超標。
縣政府今年9月底的債務情形，長債110.84億元，比率33.55%；短債75.05億元，比率24.81%，已經都符合規定，目前長、短債務尚有185.89億元，比起負債最高時已經減債61億元。
縣政府財政稅務局表示，宜蘭縣最近幾年來覈實編列年度預算，且決算後都有歲計賸餘8至12億元，除了每年依照行政院規定償還4億元，並視歲計賸餘情形，再加碼償還6.3億元，原本提報行政院改善目標年度116年，在今年就提早達標。
縣政府透露，其實去年6月底的長短債比率就已經低於債限規定，但因預算規模浮動，使得債務比率時而合規、時而逾限，所以縣府採取比公共債務法更嚴格的標準，於短債比率低於27%的自訂目標後，最近才報請行政院解除列管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言