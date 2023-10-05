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欠債還錢12年 債台高築宜蘭終於獲行政院同意解除列管

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府接獲行政院同意解除列管債務的公文，歷經12年努力還錢，不再是財政惡化的末段班，更提早4年達到解除列管目標。本報資料照
宜蘭縣政府接獲行政院同意解除列管債務的公文，歷經12年努力還錢，不再是財政惡化的末段班，更提早4年達到解除列管目標。本報資料照

宜蘭縣財政困窘，長年靠著向金融單位借貸推動縣政，以致長債及短債的公債比率都超過法定債限，與苗栗縣同遭行政院列管多年。縣政府積極還錢處理債務，直到公債比率確實都符合規定，終於獲得行政院同意解禁。

宜蘭縣政府最近接獲行政院公文同意解除債務超限超強度管理，歷經12年積極處理債務努力還錢，不再是財政惡化的末段班，更提早4年達到解除列管目標。

根據公共債務法規定，縣市政府1年以上（長債）公共債務未償餘額，不得超過總預算及特別預算歲出的50％，未滿1年（短債）公共債務未償餘額，不得超過歲出的30％。

據了解，宜蘭縣債務超限是100年度以前所累積龐大債務，當時長、短債務最高曾達246.89億元，其借債額度甚至超過縣府的年度總務算，且長債的債務比率62.1%，短債的債務比率45.9%，嚴重超標。

縣政府今年9月底的債務情形，長債110.84億元，比率33.55%；短債75.05億元，比率24.81%，已經都符合規定，目前長、短債務尚有185.89億元，比起負債最高時已經減債61億元。

縣政府財政稅務局表示，宜蘭縣最近幾年來覈實編列年度預算，且決算後都有歲計賸餘8至12億元，除了每年依照行政院規定償還4億元，並視歲計賸餘情形，再加碼償還6.3億元，原本提報行政院改善目標年度116年，在今年就提早達標。

縣政府透露，其實去年6月底的長短債比率就已經低於債限規定，但因預算規模浮動，使得債務比率時而合規、時而逾限，所以縣府採取比公共債務法更嚴格的標準，於短債比率低於27%的自訂目標後，最近才報請行政院解除列管。

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