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花蓮吉安國慶踩街 送4萬張市集券

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣吉安鄉公所慶祝雙十國慶，邀遊行隊伍以風華50年代穿搭，彷彿穿越時光隧道，連假期間還有特色市集。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所慶祝雙十國慶，邀遊行隊伍以風華50年代穿搭，彷彿穿越時光隧道，連假期間還有特色市集。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉公所慶祝雙十國慶，將於本月9日舉辦踩街活動，今年邀遊行隊伍以風華50年代為背景，找出當時的穿搭，彷彿穿越時光隧道，從桐花廣場出發，回到過去慶祝國慶日的歷史迴廊，也加碼4萬張市集體驗券免費送，預計連假4天能創造近百萬元商機。

今年雙十連假有4天，自7日至10日，吉安鄉公所在連假期間，除了在好客藝術村舉辦市集，並在9日辦理國慶踩街活動，主題為「再現50風華」，邀遊行隊伍換上50年代的復古裝扮，憶起50年代的風華時光。

鄉公所表示，雙十國慶是國家重要節日，50年代是晴耕雨讀、孝順父母與熱愛國家的奮進年代，希望藉由邀民眾復古穿搭踩街，重拾50年代的回憶，並承襲先人篳路藍縷、勇於創造的精神，開啟現代年輕人的努力志向。

鄉長游淑貞分享，風華50年代，大家穿著旗袍、背上國旗包在街上進行國慶遊行，手持國旗歡呼「中華民國生日快樂」，相信是60歲以上長者的回憶，希望鄉公所此次活動，能喚醒年輕族群對國家的重視。

踩街活動預計在9日下午2時至4時登場，遊行隊伍超過30組，預計從桐花廣場出發。走完全程者能獲得市集體驗券，可品嚐60個攤位的各式創意料理與特色農產品，欣賞在地樂團、歌手及舞蹈團隊表演。

游淑貞說，縣府響應公所雙十國慶連假活動，挹注50萬元印贈市集體驗券，公所再加碼30萬元，共4萬張、80萬元的市集體驗券，活動期間將免費發放，現場還有快閃加碼好康大放送。

國慶 連假 國旗

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