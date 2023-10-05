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宜縣府彈性上下班 擴大為2小時

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣政府及所屬各機關原本就有1小時彈性上下班，為營造友善職場，方便員工兼顧工作與家庭，縣府宣布自即日起擴大友善職場彈性辦公，員工若是本人懷孕配偶懷孕、上班前後需接送照顧就讀國小學童或嬰幼兒者，可申請2小時彈性上下班。

縣府表示，目前彈性上班時間從上午8時至9時為1小時，並於下午5時至6時彈性下班，每天上班時間8小時，即日起擴大申請彈性上下班時間為2小時，也就是上午7時至9時彈性上班、下午4時至6時彈性下班，實施單位加強調節配置服務人力，落實職務代理。

縣府人事處表示，縣內各鄉鎮、市公所及各鄉鎮市民代表會，在不影響為民服務品質原則下，也可以自行決定是否參考辦理。

全國少見有2小時彈性上下班的縣市，縣府邱姓員工表示，該措施體現職場上「性別友善」與「育兒友善」，性別友善不單是針對自己懷孕，配偶懷孕也可以申請彈性上下班，另外小家庭成員比較少，如果能有2小時彈性上下班，爸媽比較好調配時間，也是育兒友善的環境。

鄉鎮公所上班的薛媽媽認為，國小或幼兒園放學時間比較早，她與她的先生都是上班族，先生負責送上學，她下午接小孩放學，若能彈性調整兩小時上下班，時間上比較好配合，不過辦公室的單身職員或前輩可能得稍微擔待，要幫忙代為服務民眾，因此該政策的前提是人力要足夠。

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