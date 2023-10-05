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戶外滅火器回收 謝國樑：汰舊不能沒換新

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑昨天試操作新型水煙型滅火器。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑昨天試操作新型水煙型滅火器。記者游明煌／攝影

基隆市滅火器自爆案頻傳且過期多年，消防局規畫明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器，經本報報導後引起關注，地方認為有存在必要。市長謝國樑昨宣示，「汰舊不能沒有換新」，市府將編列7千具新滅火器預算，但由消防或民政編預算要再研議；放置地點將再全部盤點，由民政系統研商。

消防局昨辦乾粉滅火器政策優化說明會暨水滅火器示範操作活動，謝國樑操作更先進的水煙型滅火器，透過水性藥劑，能快速破壞火焰結構。

謝國樑說，基隆現在有很多滅火器過期5、6年以上，屏東大火後，消防局將動用預備金進行滅火器全面檢測；消防局明年起全面回收。

消防局長向永財說明，過去因應狹窄巷道及搶救困難地區需求，在全市各區裝設有7384具乾粉滅火器具，明年起分3年回收，但「新的並沒有編經費」。但謝國樑說，回收後還是要換新，由消防局或民政處編列經費，1周內決定。未來新滅火器放置地點將由民政系統和里鄰、里幹事等商議，且滾動性檢討。

議員何淑萍表示，基隆多雨潮濕，中正區、安樂區都發生滅火器爆炸，很多都鏽蝕，危險且無法使用，沒人管的「滅火器孤兒」一定要回收，保障居民安全。

議員宋瑋莉說，要有專人管理、追蹤。議員俞叄發建議，基隆還有很多要回收沒人管的滅火器孤兒，新的未來由里鄰長照顧。

謝國樑 基隆 議員

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