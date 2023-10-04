桃園標示不實火鍋片 基隆兩家餐飲店買進已使用完畢

桃園市衛生局查出「新興冷凍食品」製造的火鍋豬肉片原產地標示不實，基隆市有兩家業者使用，衛生局今天派員稽查，違規產品，均已使用完畢。

基隆市衛生局今天接獲桃園市衛生局通知，新興冷凍食品有限公司今年7月1日到8月20日製造的火鍋豬肉片，原產地標示不實，下游廠商名單有2家是基隆餐飲業，今天派員前往稽查，2家業者誤用標示的違規產品，都已使用完畢。

衛生局今天也接獲台北市衛生局日來函，指依畜產會10月2日提供的的資料，下游名單有1家在基隆。衛生局比對是9月18日農業部提供的廠商，並非新增案件。

基隆市衛生局呼籲，自2021年1月1日起，不論進口或國產，含有豬肉或豬可食部位原料，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料之原產地或原產國。

衛生局說，食品之標示、宣傳或廣告如涉不實、誇張或易生誤解，將依違反食安法處4萬元至400萬元罰鍰。衛生局將持續查核，食品業者應保存食品來源及流向憑證，不可以有不實標示或廣告，以免受罰。