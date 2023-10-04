小犬襲台威力強 綠島帆船鼻「鏡頭君」跟風放颱風假

東海岸及南迴景點設置即時鏡頭，上次海葵颱風造成三仙台鏡頭成為搖滾區，上萬人在線上替「鏡頭君」加油，這次小犬颱風又來，東部海岸國家風景區管理處備妥因應措施，不過中午過後綠島帆船鼻鏡頭又再度停止運作，網友打趣說，它放颱風假、殉職了。

為迎戰小犬颱風，為免受停電及強風影響，東管處為各地的鏡頭做好準備，若風力達到7級就將固定不再擺動，另準備好備用電力，避免停電干擾。

雖然已經做好萬全準備，小犬颱風也未達海葵的16級威力，中午過後，位在綠島鏡帆船鼻頭再度罷工，即時鏡頭又出現「即時影像維護中」文字。網友紛留言哀號說「哇…殉職了」、「它放颱風假了」、「看來敵不過小犬的威力，默哀三秒鐘」

東管處小編回應說，因為網路斷線引起，帆船鼻可能是因為配合台東縣政府的停止上班上課政策，休息去了。