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農廢變肥料 台東又一社區獲「低碳永續家園」銀級認證

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
電光里開設農夫食堂，居民使用竹子建置綠屋頂，可減少陽光曝曬，達降溫效果。圖／環保局提供
電光里開設農夫食堂，居民使用竹子建置綠屋頂，可減少陽光曝曬，達降溫效果。圖／環保局提供

環境部推動低碳家園，關山鎮電光里取得「低碳永續家園」銀級認證，明年度計畫可優先獲得經費補助。環保局指出，電光里使用生態炭爐回收農業廢棄物製成有機肥料，年回收量達300公斤，另發展農夫學校及部落微旅行，估算一年累計超過2千人次參與，2050年淨零碳排目標又邁進一哩路。

環境部「低碳永續家園」現階段最高認證為銀級，全台銀級村里共119個，台東關山鎮豐泉里及鹿野鄉永安里近年陸續取得銀級肯定，關山電光里已於2017年取得銅級，此次更上一層樓，台東縣共三村里獲得銀級認證。

環保局指出，評比分六大面向，報名後會有委員審查給分。電光社區與電光天主堂合作，利用閒置空地種植花草打造聖母花園及步道，每年固碳量600公斤CO2e（二氧化碳當量）；部落豐年祭使用天然竹杯或月桃葉等非一次性材料餐具，另結合農事體驗及環境教育推動電光部落微旅行，帶動社區綠色經濟。

電光是關山鎮面積最大里，農業是主要產業，每年產生大量農業廢棄物。為此電光里邀請講師教導建置生物炭爐，燃燒枯枝落葉及稻榖，年回收量達300公斤，經此程序將農業廢棄物製作成有機肥料，可用於自家有機咖啡園；另開設液態肥料課程，運用農田形成碳循環，年回收量達120公斤。

縣長饒慶鈴說，低碳永續家園是邁向淨零綠生活的重要基礎，面對氣候變遷，各縣市亟需達成2050淨零排放目標，將持續推動減碳政策，吸引更多社區加入。

關山鎮電光里取得「低碳永續家園」銀級認證，明年可優先獲得經費補助。圖／環保局提供
關山鎮電光里取得「低碳永續家園」銀級認證，明年可優先獲得經費補助。圖／環保局提供
關山電光社區舉辦農夫學校及部落微旅行，圖為採梅活動。圖／環保局提供
關山電光社區舉辦農夫學校及部落微旅行，圖為採梅活動。圖／環保局提供
關山鎮電光里社區資源回收站，志工替垃圾分類。圖／環保局提供
關山鎮電光里社區資源回收站，志工替垃圾分類。圖／環保局提供
關山鎮電光里推動「低碳永續家園」，圖為社區舉辦的食材廚藝交流會。圖／環保局提供
關山鎮電光里推動「低碳永續家園」，圖為社區舉辦的食材廚藝交流會。圖／環保局提供

廢棄物 台東 饒慶鈴 減碳 環境部

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