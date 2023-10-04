回響／基隆戶外滅火器回收 謝國樑：汰舊不能沒有換新

基隆市滅火器自爆案頻傳且很多過期多年，消防局明年起分3年全面回收在戶外公共空間7384支舊式乾粉滅火器，原本沒編換新預算，經本報專題報導後引起關注，地方認為有存在必要。市長謝國樑今天宣示，「汰舊不能沒有換新」，市府將編列7千支新滅火器預算，但由消防或民政來編要再研議；至於放置地點再全部盤點，由民政系統研商出最適合處。

消防局今天辦理基隆市乾粉滅火器政策優化說明會暨水滅火器示範操作活動，市長謝國樑親自操作更先進的水煙型滅火器，透過水性藥劑，能快速破壞火焰結構，適合取代乾粉滅火器。

謝國樑說，基隆現在有很多滅火器過期長達5、6年以上，屏東大火後，消防局將動用預備金進行滅火器全面檢測。消防局並在明年起分3年回收全市7千300多支在公共空間的碳粉滅火器。

消防局長向永財向市長說明，過去因應狹窄巷道及搶救困難地區需求，在全市各區裝設有7384具乾粉滅火器具，明年起分3年回收舊滅火器，「汰換新的並沒有編經費」。 但謝國樑指「回收後，7千300多支還是要換的，市府來想辦法，至於是由消防局編還是民政處，1周內決定向外說明。」

謝國樑表示，未來新滅火器放置的地點要合適，地點將會由民政系統和里鄰、里幹事等商議、放在最適合的地方，且會進行滾動性檢討，新設置滅火器一定要確認使用狀態是良好的。

謝國樑說，因為有汰舊就要換新，但如果公共空間是在戶外，會考慮是否能用包覆方式進行，減少日曬雨淋鏽蝕。

議員何淑萍說，基隆多雨潮濕，中正區、安樂區都發生滅火器爆炸，很多都鏽蝕，不只危險也無法使用，沒人管的「滅火器孤兒」一定要回收，保障居民安全。

議員宋瑋莉表示，市長今天承諾7千多支會編預算換新，她十分支持，原本的戶外空間要改找適合地點，並要有專人管理、追蹤。

議員俞叄發現建議，基隆發生多起滅火器爆裂，還有很多沒人管的滅火器孤兒，未來由里鄰長來照顧，不必消防員來擔心。議員韓世昱，滅火器孤兒都放在戶外，有如不定時炸彈，要全面回收管理好。