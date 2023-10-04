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宜蘭縣府友善職場 懷孕等三種狀況可有2小時彈性上下班

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府友善職場，宣布本人懷孕、配偶懷孕、上班前後需接送照顧就讀國小學童或嬰幼兒者，可申請2小時彈性上下班，調配人力不影響工作服務，員工普遍都贊成。本報資料照
宜蘭縣政府友善職場，宣布本人懷孕、配偶懷孕、上班前後需接送照顧就讀國小學童或嬰幼兒者，可申請2小時彈性上下班，調配人力不影響工作服務，員工普遍都贊成。本報資料照

宜蘭縣政府及所屬各機關原本就有1小時彈性上下班，為營造友善職場，方便員工兼顧工作與家庭，縣府宣布自即日起擴大友善職場彈性辦公，員工若是本人懷孕、配偶懷孕、上班前後需接送照顧就讀國小學童或嬰幼兒者，可申請2小時彈性上下班。

縣府表示，目前彈性上班時間從上午8時至9時為1小時，並於下午5時至6時彈性下班，每天上班時間8小時，今宣布自即日起增加縣府員工因為懷孕等事由，可以擴大申請彈性上下班時間為2小時，也就是上午7時至9時彈性上班、下午4時至6時彈性下班，實施單位加強調節配置服務人力，落實職務代理。

據了解，全國因為友善職場給予懷孕或接送孩子者2小時彈性上下班的縣市，目前並不多見，宜蘭縣府員工普遍都覺得贊成及肯定，只要申請人數比例及人力安排妥當，不致於影響工作。縣府人事處表示，縣內各鄉鎮、市公所及各鄉鎮市民代表會，在不影響為民服務品質原則下，也可以自行決定是否參考辦理。

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