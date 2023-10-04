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台企聯捐500萬 鼓勵台東選手

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台灣企業聯合會送愛到台東，昨捐贈500萬元給縣府照顧運動選手及弱勢學童。記者徐白櫻／攝影
台灣企業聯合會送愛到台東，昨捐贈500萬元給縣府照顧運動選手及弱勢學童。記者徐白櫻／攝影

台東面積占全台10分之1，人口只有1％，縣府每年為優秀體育選手出國比賽經費傷透腦筋，知名舉重選手郭婞淳獲得奧運金牌，也僅能發20萬獎金，後來追加至100萬。台企聯會長李政宏集資500萬捐贈給縣長饒慶鈴，要用這筆錢鼓勵優秀選手，幫助弱勢學童。

台商李政宏7年前曾自掏腰包幫助台東災後重建，擔任全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）會長後，從未停止關心台東，在縣政府工策會牽線下，昨率30名大陸台商再度送愛到台東，一口氣捐贈500萬元給縣府。

縣長饒慶鈴說，台東面積寬廣，縣府年度總預算僅220餘億，台北市、桃園市預算規模為台東10倍之多，另台東是體育大縣，優秀選手很多，每年能鼓勵選手的經費非常少，每逢出國比賽都要四處募款，感謝郭婞淳沒被外縣市天價挖角成功，一直以台東選手身分參賽。

李政宏表示，台商平日在大陸辛苦打拚，心卻一直留在台灣，這幾年疫情感受特別深刻，希望透過關懷弱勢傳遞正面形象，小小幫助就能協助縣民過更好的生活，他也深深感覺「台東好山好水好好玩」，而非好無聊。

縣府說明，本次捐款其中150萬元交由台東縣體育會鼓勵優秀運動員，讓學生有更多機會參與國際比賽，提升競爭力。另350萬元交社會處照顧弱勢急重症個案。

台東 台商 體育

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