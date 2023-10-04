東部首間 花蓮警成立空氣槍實驗室

警察機關辦案搜索查扣空氣槍，須將槍枝帶到刑事局鑑定，但花東地處偏遠，需花2個月等待鑑定結果，曠日廢時。花蓮縣警局建東部首間「空氣槍動能鑑定實驗室」，明年可針對花東地區空氣槍檢測動能，待完成人員培訓及通過認證，將提供具證據能力的鑑定報告書，提升辦案效率。

縣警局在今年啟用的警勤科技大樓內，花費約100萬，依刑事局標準建空氣槍動能鑑定實驗室，搭設1組3道200公分紅外線光閘門，測試空氣槍枝內彈丸射出的速度，根據直徑及質量，換算槍枝動能，確認有無超標。

花蓮縣警局鑑識科長黃孟隆指出，全台的空氣槍鑑定實驗室都是經過刑事局的認證，實驗室現已驗收，尚待刑事局檢驗，目前只1名通過受訓的鑑驗人員，還需要1名覆核的鑑驗人員，才能提供合格的鑑定書。台南及高雄年底也將成立同樣規格實驗室，花蓮將與兩市一起讓人員至刑事局受訓3個月，明年才正式啟用實驗室。

黃說，實驗室現在是「試營運」階段，未來定期1年矯正1次維護。驗出的動能數據可供警方參考，檢驗時間通常僅需半天到1天，啟用後能大幅提升偵審效率。