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宜蘭瑰寶 人瑞高歌不落拍 拿紅包當場數

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭百歲人瑞吳林美質受邀上台高歌，台風穩健，完全不落拍。記者戴永華／攝影
宜蘭百歲人瑞吳林美質受邀上台高歌，台風穩健，完全不落拍。記者戴永華／攝影

宜蘭縣今年共有104位人瑞，最年長111歲，快到重陽節，縣政府昨天舉辦幸福百分百敬老活動，受邀出席的人瑞吳林美質活力滿滿，每天清晨外出跳舞運動及唱歌，中午與朋友共餐後再回家，把生活安排得充實愉快；來自原民部落的陳金霞雖然已經超過百歲，仍然很精明，領到敬老禮金時當場點鈔，可愛模樣逗笑所有人。

吳林美質住羅東鎮，以前是國小老師，今年滿百的她表示，「好好享受人生」，每天清晨吃完早餐，步行到附近的學校社區去跳舞運動，之後再到菜市場逛逛，中午固定與朋友聚會吃飯，休息一下再走路回家。她緩慢步行，每天來回可以走上大約3公里的路，絲毫不輸年輕人。

縣府昨辦重陽敬老活動時，邀請她上台高歌，吳林美質盛裝打扮，身材合宜的旗袍，穩健的台風，唱完整首歌曲完全不落拍，贏得熱烈掌聲。

宜蘭101歲的陳金霞（右）收到宜蘭縣長林姿妙頒發的敬老禮金後，當場數鈔，逗笑所有人。記者戴永華／攝影
宜蘭101歲的陳金霞（右）收到宜蘭縣長林姿妙頒發的敬老禮金後，當場數鈔，逗笑所有人。記者戴永華／攝影

陳金霞現年101歲，人生哲學是活到老學到老，不但會使用縫紉機，還每天到社區文健站與族人學習手工畫、編織等，也會縫製原鄉特有的編織小錢包等製品，收到敬老金時當場數鈔，確認金額無誤。

縣府社會處表示，今年達百歲以上人瑞有104位，男性80位、女性24位，其中2位最高齡人瑞是111歲，百歲人瑞是宜蘭瑰寶，縣府在重陽節前逐一親訪，贈每位百歲長者重陽禮金、幸福百分百專輯、豬腳麵線禮盒等禮品。

社會處說，今年「幸福百分百，百歲人瑞」專輯收錄20位百歲人瑞故事，記錄長輩們奮鬥的辛苦歷程、養兒育女的無悔付出、感人事蹟與人生智慧。

重陽節 運動

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