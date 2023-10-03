消防分隊長林宛柔拍「女孩日」影片 翻轉社會刻板印象
10月11日國際女孩日兼台灣女孩日。基隆市政府今天發表「基隆女孩 勇創未來」影片，主角基隆市消防局中山消防分隊長林宛柔說，得知屏東4名消防員殉職很鼻酸，「不知道下一趟換誰」，但她仍以成長歷程鼓勵小學生，面對困難和挑戰要勇於克服 ，翻轉社會性別刻板印象。
基市府社會處委託環宇基金會拍攝女孩日主題影片，今天在正濱國小舉辦發表會。社會處長楊玉欣說，訂定台灣女孩日在傳達女性要有平等機會，並有能力參與各種職業和社會角色。全台女性消防員去年底占比為11.98%，相較13年前的8.29%，已見提升。
基隆市副市長邱佩琳出席活動時說，以前她很努力，盡量表現得很好，但爸爸卻對她說，最大的遺憾是她「如果是男生有多好」。現在女孩子不用再像以前要「三從四德」，只能做菜做飯，也可以擁有自己的天地。所有在座的女孩子，都可以跟男孩子一樣，成為社會中的佼佼者，成為基隆的驕傲，「邱爺爺」的遺憾不會再存在。
基市府從2017年起每年發表女孩日影片，歷年主角包括引水人、籃球隊員和船長等，今年主角是消防員，介紹林宛柔和仁愛消防隊員李怡芳的人生故事。
林宛柔出席發表會，對著在場的小學生和來賓分享成長和工作經驗。她說，很多能力都是透過不斷練習而來，像小時候學習腳踏車。長大後因為要面對多元的社會型態，就會學習怎麼找到自己喜歡的事物，遇到挫折也要練習如何接受，再重新出發。
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