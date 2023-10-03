林昆鋒指基警勤務繁重未達標 謝國樑：無法認同

內政部發言人林昆鋒指基隆警察勤務繁重指標30分。基隆市長謝國樑今天說，他無法認同，林昆鋒活在自己的世界，市府訴求是為基隆警察爭取繁重勤務加給，非加班費或工作獎勵金。

林昆鋒昨天透過媒體群組表示，勤務繁重指標是全國一致性的標準，而且行之多年。根據民國109到111年的指標分數顯示台北市94分、新北市93分，基隆市則是30分，所以明顯還有很大的差距，未來若有達到標準，警政署當然會通盤考量。

林昆鋒說，如果謝國樑真的要發錢激勵基層員警士氣，其實就可以立即用市府預算補足員警超勤加班費，最高額度新台幣1萬9000元，甚至也可以發放工作獎勵金。

對此，謝國樑上午在記者會說，根據基隆市警察局資料，基隆警察目前僅有36%領到最高額度超勤加班費1萬9000元，但有超過64%警員領不到全額，因此市府編列的預算都有剩餘，市府想給但發不出去。

謝國樑說，超勤加班費是超時工作可以領到的薪水，而繁重勤務加給類似將本俸提高，領薪水的人都能理解提高本俸和加班費兩者的差別，他上任後希望能讓基隆市升格為直轄市，有無升格就會有上述的差別。

至於工作獎勵金部分，謝國樑說，需要依偵破案件內容，警察才能領取對應科目的獎勵金額。

謝國樑說，新北市11年前也碰到基隆市相同問題，因為沒有繁重加給發生警員離職潮，有了繁重加給人事就可穩定，他要堅定向中央喊話，警員辛苦加班獲得加班費是應該的，而雙北警察有的繁重加給，基隆也應該要有，不然就給基隆市升格直轄市的方法。

此外，謝國樑說，林昆鋒指基隆市警察勤務繁重指標只有30分，他無法接受和認同，「除非林昆鋒活在自己的世界，不代表內政部發言」，基隆警察勤務繁重程度，絕對和雙北一樣辛苦。

謝國樑說，基隆市就是被夾在2個大直轄市的小縣市，市府要爭取基隆市升格為直轄市，而現階段只要內政部提供方法，市府就可編列預算，提高警察待遇。