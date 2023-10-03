宜蘭傳藝園區國慶推好康 這6個月分壽星50元升級年票

雙十國慶連假在即，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出好康，接下來3個月中，4、5、6、10、11、12月壽星在特定月分到傳藝，加價50元可將門票升級為年卡，整年無限次入園；連假期間，邀請蘭陽戲劇團演出全新作品，設辦永續市集與藝術節等活動。

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年國慶連假傳藝園區推出好康二重奏，第一重是10月10日當天，國慶日出生的國慶寶寶可證件免費入園；第二重則為期3個月，特定月分壽星購買普通門票或縣民票，加價50元升級年卡，除整年免費入園，特定櫃位還有9折優惠，10月入園升級對象為4月及10月壽星，11月入園為5月及11月壽星，12月入園為6月及12月壽星。

傳藝園區在10月7日到10日國慶4天連假，邀請蘭陽戲劇團到廟埕廣場演出全新折子劇「謝平安」，描述住在水尾村的農戶秋收時遇到颱風，感謝神明保佑的故事；10月24日到30日則邀請唐美雲歌仔戲團演出哪吒傳，帶來高難度的歌仔戲演出。

連假期間，在臨水街由經濟部中小及創新企業署舉辦永續市集，邀請13個在地品牌或商家，運用廢棄蚵殼、椰子殼等天然配方製作商品，燃燒廢棄木材製成生物炭，搖身變成盆栽和清潔用品；現場打卡集點可以到櫃台兌換禮品，包含國寶級藝術師陳惠美的纏花作品等等。