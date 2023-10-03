謝國樑為警察加給發聲 諷內政部發言人活在自己的世界

基隆市長謝國樑有意為基隆員警編列「繁重加給」，內政部認為不宜，建議補足超勤加班費或發放工作獎勵金。謝今天說，過去3年編列員警加班費都有剩餘，工作獎勵金也要有破案實績。基隆被夾在兩個直轄市中間，警察勤務繁重程度，絕對跟雙北一樣辛苦，希望內政部給基隆市一個交代。

警政署9月28日公布統調名單，基隆市警局有49人請調到外縣市受矚目。民進黨基隆市議會黨團昨天批評謝國樑濫用警力，基層員警忙得沒有目的、沒有光榮才紛紛求去。

謝國樑回應，市府發文警政署表達願意比照六都，自編基隆市警察勤務加給預算，但7月收到回函形同被打回票，「即便我們要自己花錢，都沒有辦法來做」，對中央「不開綠燈」，他要提出嚴正抗議。

內政部發言人林昆鋒昨晚表示，勤務繁重指標行之多年，過去3年台北市94分，新北市93分，基隆市是30分。基隆未來若達到繁重標準，警政署當然會通盤考量。謝國樑要發錢激勵基層員警士氣，可以補足員警超勤加班費最高1萬9000元，也可以發放工作獎勵金。

對於林昆鋒口中的繁重指標「評分」，謝國樑今天表示不以為然，直言說台北員警勤務繁重程度是基隆員警的3倍，「這個內政部的發言人，你是活在自己的世界嗎？」

員警超勤加班費和工作獎勵金部分，市府發言人余治明說，基市過去3年各編列員警超勤加班費1億7155萬7000元，但每年剩餘800萬多元到1400萬多元，因為職等因素，基隆只有36.3%員警能領取全額1萬9000元；工作獎勵金則是需要對應破案等科目，不是想給就給。

余治明說，新北市11年前因為還沒有勤務繁重加給，也爆發非常嚴重的警員請調現象，後來有了加給，又產生磁吸效應，導致基隆出現員警外流的現象。市府希望的是提供員警勤務加給，而非超勤加班費或工作獎勵金。

謝國樑表示，員警領取超勤加班費，就是一般上班族超時工作領到的加班費，繁重勤務加給就類似本薪提高，兩者是有差別的。基隆現在碰到11年新北市一樣的問題，沒有加給就產生離職潮，有了加給就可以穩定下來。