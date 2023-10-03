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侯友宜成立競選總部 柯文哲辦見面會 侯柯同日基隆造勢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市無黨籍市議員呂美玲在臉書「預告」民眾黨總統參選人柯文哲，15日上午10點半在基隆舉辦「選哲之友見面會」。圖／取自呂美玲臉書
基隆市無黨籍市議員呂美玲在臉書「預告」民眾黨總統參選人柯文哲，15日上午10點半在基隆舉辦「選哲之友見面會」。圖／取自呂美玲臉書

國民黨總統參選人侯友宜、基隆市立委參選人林沛祥，15日上午10點舉辦競選總部成立大會。退出國民黨的基隆市無黨籍市議員呂美玲則在臉書「預告」，民眾黨總統參選人柯文哲15日上午10點半在基隆舉辦「選哲之友」見面會。如果兩人行程未更動，侯、柯將同日在基隆造勢。

侯友宜、林沛祥競選總部成立大會，主題定為「飛躍基隆，翻轉台灣」，地點在信義區六合停車場，預定上午10點登場，舞台區上午9點即有表演暖場。國民黨基隆市黨部近日已透過組織動員，並號召民眾參加，營造聲勢。

呂美玲昨在臉書轉貼「基隆選哲之友見面會」 資訊，文章提及為凝聚柯文哲支持者向心力，15日上午10點半到12點在「阿囉哈咖啡（義一路18號燦坤樓上15樓）」，舉辦基隆選哲之友會成立大會，當天上午10點開始報到。因座位有限，請支持者提前上網報名（https://forms.gle/pfxKcjm4dketRS1P8）。

柯文哲當天將出席演講，暢談台灣執政藍圖和基隆的未來，邀請基隆的選哲之友齊聚一堂，一起為未來的總統加油打氣，支持柯文哲讓台灣更好。

國民黨總統參選人侯友宜、基隆市立委參選人林沛祥，15日上午10點舉辦競選總部成立大會。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨總統參選人侯友宜、基隆市立委參選人林沛祥，15日上午10點舉辦競選總部成立大會。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆 柯文哲 國民黨

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