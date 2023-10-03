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希望之丘遊戲場 加快遊具認證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市「希望之丘」親子遊戲場硬體工期延宕，市府都市發展處昨表示，為加快兒童遊具驗證作業，已協調施工廠商建置遊具時，就徵詢檢驗單位法令及現況規範，縮短等待驗證時間。

內政部長林右昌擔任基隆市長時，推動中正公園轉型為希望之丘計畫，工程項目包括興建豎梯，垂直連接市區和主普壇、整建信二路防空洞、改建親子遊戲場、整修登山及天鵝洞通往周邊社區廊帶步道，串聯山、海、城觀光元素。

親子遊戲場再造工程去年7月25日辦開工，時任市長的林右昌宣告預定今年2月間完工，開工後不久，衛福部公告新的遊具安全管理規範，市府為此變更遊戲場最受矚目遊具「遊戲塔」規格，除完工日期往後延，工程經費也從6400萬元一路追加到超過8000萬元。

現任市長謝國樑今年6月到工地視察，聽取都發處簡報工程設計及施工進度。市議員張顥瀚提醒市府，要事先協調遊具檢驗作業，避免重蹈大沙灣兒童遊戲場完工後，遲遲無法啟用窘境。

張顥瀚昨再到工地了解親子遊戲場施工進度，溜冰場區景觀廁所已完成，遊戲塔基地已整平，山城小屋已架設鋼構，挑戰遊戲區仍在施作，預計今年底完工。

都發處表示，先前已請監造設置廠商與檢驗單位連繫，在施工階段就請檢驗單位提供諮詢，力求遊具符合規範，年底完工後能早日通過檢驗，開放民眾遊玩。

親子 林右昌

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