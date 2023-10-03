打造優質如廁空間 宜蘭導入物聯網技術 建智慧公廁

宜蘭蘇澳新火車站建置智慧公廁，透過安裝感應器，可以用手機就能得知廁所人流、濕度、臭異味及有沒有衛生紙，有需要時馬上派人前往管理，目前宜蘭縣列管900多座公廁中，有4座是智慧公廁，將持續推廣。

所謂「智慧公廁」是指公廁安裝感應器，管理端可透過手機掌握是否需要補充衛生紙、清掃等相關訊息，若有需要可即時派員處理。目前宜蘭縣有4座智慧公廁，包括去年度「我家的公廁超級讚-全國績優公廁評比活動」榮獲績優的蘇新火車站公廁在內。

環保局長許嘉琦指出，蘇澳新火車站率先導入「物聯網技術」，運用清掃、消毒、維護和改善環境，打造優質如廁空間，昨天也邀請專業清潔公司為公廁管理單位及第一線清潔人員提供教學指導，目前台鐵在宜蘭縣共有3個車站設智慧公廁，清水公園遊憩區也有1座智慧公廁。

環保局表示，目前宜蘭列管公廁有920座，其中特優級891座，這些公廁也都設有QR-code，民眾如果發現公廁髒汙可掃QR-code，主管單位會派清潔人員前往清洗。

環保局說，宜蘭環保立縣，更是觀光大縣，為友善使用者需求，陸續打造親子、性別友善廁所，同時也在蹲式、坐式廁間裝設扶手，提供高齡化使用者更貼心的如廁環境；至於冬山河親水公園遊客中心、綠九市場、幾米廣場、天送埤火車站、五峰旗風景區等處，也巧思設計公廁色彩造型，增添生動意象，讓如廁時，留下美好印象。