傳專員欠債2億元失聯 宜縣府：曠職逾3天已解僱

媒體報導，借調至宜蘭縣長室的許姓專員，被爆以宜蘭縣長林姿妙名號到處向人借錢，近日失聯，受害金額估逾2億元。宜蘭縣府表示，不知情也未涉入，許男因曠職逾3天予以解僱。

菱傳媒今天報導，林姿妙當選宜蘭縣長後，隨即聘任許男出任宜蘭縣民政處公共造產專員，並借調至縣長室負責選民服務，許男四處向宜蘭政商名流借款，粗估金額逾新台幣2億元，被害人數約50、60人。

菱傳媒訪問被害人黃姓男子，他表示，許男都以共同投資投標縣府標案名義借錢，包括童玩公園、媽祖文化節等，甚至曾以林姿妙卡到官司、帳戶遭凍結急需金錢周轉等理由，陸續向他借款，金額累積達4000萬元。

中央社記者晚間透過LINE聯繫許男，但無人接聽，也未收到相關回應訊息；截至發稿前，暫無法取得許男回應。

宜蘭縣副縣長林茂盛晚間向中央社記者表示，縣府上週已聯繫不上許男，由於許男曠職超過3天已將許男解僱；此外，許男若涉及相關債務問題，純屬個人行為，縣府不知情也未涉入；至於報導提到標案部分，一切合乎相關法規。

林茂盛指出，無論在此之前或許男失聯後，縣府都沒有接到任何關於許男債務的陳情案件，由於目前聯繫不上許男，對於相關債務問題，縣府無從得知，會持續聯繫許男，聯繫上後要求他出面對外說明，另建議民眾可依循法律途徑解決問題。