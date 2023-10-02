搭乘「藍皮解憂號」去台東知本參加光祭 十足懷舊風

「台東光祭」去年成功點亮知本溫泉區，今年將從10月6日起連續展出45天。縣長饒慶玲今日宣布，今年主題為「回知本．光祭」，邀請13件結合在地特色創作的作品參展，遊客若搭乘台鐵「藍皮解憂號」在知本車站下車，有機會獲得特色提燈當紀念品。

光祭展6日開幕，縣府今天下午辦記者會，縣長饒慶鈴帶領團隊從台鐵台東站搭乘全台唯一復古列車之稱的「藍皮解憂號」南下，車廂內外瀰漫懷舊氛圍。眾人一出知本車站就能看見第一件作品，進入知本溫泉區後，陸續呈現日本藝術家森岡厚次等人創作的12件大型作品。

饒慶鈴說，台東營造大美術館概念，南迴藝術季、台東藝穗節、台東聲音藝術節等活動熱鬧登場，今年光祭以「回知本．光祭」為主題，遊客來知本不僅可以泡湯養生，還能漫步溫泉區，感受夜晚魅力。

光祭活動期間，縣府與台鐵合作，10月6日起，前200名搭乘藍皮解憂號在知本車站下車的遊客可獲得「逐光蝶影小提燈」，送完為止。藍皮火車往返台東與枋寮兩地，上下行各一班，上午10點22分從枋寮開往台東，下午2點45分從台東開往枋寮，詳情可查閱雄獅旅遊網。