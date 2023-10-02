快訊

母中秋撥亡兒電話號碼 警換新門號突接來電...暖心對話看哭網友

友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

綠批濫用警員求去 謝國樑籲林右昌給綠燈編加給

中央社／ 基隆2日電

警政署日前公布巡佐、警員統調名單有49名調離基隆市，是非六都縣市之冠。議員今天批評市長謝國樑濫用警力導致警察求去。謝國樑籲內政部長林右昌給綠燈，讓市府可編繁重加給預算。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚在記者會表示，議會5月間開議時，就提醒警力不足將導致治安危機，謝國樑卻依然故我，更舉辦超跑嘉年華濫用警力，讓基層警員忙得沒有目的紛紛求去。

民進黨籍基隆市立法委員參選人、基隆市議員鄭文婷說，謝國樑無端增加基層警員負擔，更加深警員無力感紛紛求去，市府若不將許多不該由警察負責的業務回歸到相關單位，未來申請退休和請調的警察只會多不會少。

民進黨籍基隆市議員張之豪說，針對基層警力流失問題，謝國樑曾說要去找內政部解決，內政部回應，不能為基隆市量身打造特別方案，謝國樑連地方和中央職權都沒搞清楚，他對市政的承諾，往往都是要人家為基隆量身打造，代表謝國樑對市長工作的遊戲規則、工作職掌範圍都沒有搞清楚，這是不專業的表現。

謝國樑下午舉行記者會表示，基隆市流失警察主因是未能領取繁重加給，鄰近的台北市、新北市警察都有繁重加給，如果每個月最多可領新台幣8000元，每年就多了近10萬元，基層警員當然會選擇在雙北服務。

謝國樑指出，市府7月收到內政部警政署回函，內容提到「審酌目前各縣（市）政府警察局繁重程度與直轄市政府警察局仍有差距，尚不宜納入發給」，基本上是被警政署打回票，即便市府要花錢，也沒辦法為基隆市警察編列繁重加給預算。

謝國樑表示，相較直轄市，他認為基隆市的警察更辛苦，只要警政署同意，他馬上會將繁重加給編入年度預算，他要嚴正提出抗議，警政署為何要「卡」基隆的警察，呼籲林右昌給市府「綠燈」。

基隆 謝國樑 警察

延伸閱讀

基警調動起風波！綠議員批謝國樑倒行逆施 謝怪中央卡關

明揚大火究責 陳玉珍酸林右昌選不出王美花或周春米

明揚國際大火檢討報告遭質疑 林右昌：欲修法提高罰則

消促會將夜宿凱道恐遭清場 林右昌：政府不會做這種事

相關新聞

基警調動起風波！綠議員批謝國樑倒行逆施 謝怪中央卡關

警政署日前公布今年第1次巡佐及警員統調資訊，民進黨基隆市議會黨團今指基警出現「出走潮」，原因是市長謝國樑「倒行逆施」。謝...

搭乘「藍皮解憂號」去台東知本參加光祭 十足懷舊風

「台東光祭」去年成功點亮知本溫泉區，今年將從10月6日起連續展出45天。縣長饒慶玲今日宣布，今年主題為「回知本．光祭」，...

小犬颱風恐襲台 花蓮縣府籲農友做好防颱

小犬颱風持續朝台灣接近，中央氣象署預計周三、四東半部下豪雨，花蓮縣政府請農友及早準備各項農作物防颱措施，若未來風災不幸造...

東部恐出現豪雨 嘉明湖及山區林道明起陸續封閉

小犬颱風有增強趨勢，林業保育署台東分署指出，氣象署預估東部、東南部山區可能出現局部豪雨等級以上降雨，嘉明湖明天（3日）起...

物聯網AI科技管理「智慧公廁」宜蘭推動如廁好文化

宜蘭蘇澳新火車站公廁是一座透過物聯網科技管理的智慧公廁，也是去年行政院環境部遴選的績優公廁，縣環保局為推廣智慧公廁及如廁...

基隆希望之丘兒童遊戲場年底完工 目標明年暑假就能玩

基隆市「希望之丘」親子遊戲場，硬體工期已有延宕，市府都市發展處今天表示，為了加快兒童遊具驗證作業，已協調施工廠商建置遊具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。