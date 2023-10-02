綠批濫用警員求去 謝國樑籲林右昌給綠燈編加給

警政署日前公布巡佐、警員統調名單有49名調離基隆市，是非六都縣市之冠。議員今天批評市長謝國樑濫用警力導致警察求去。謝國樑籲內政部長林右昌給綠燈，讓市府可編繁重加給預算。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚在記者會表示，議會5月間開議時，就提醒警力不足將導致治安危機，謝國樑卻依然故我，更舉辦超跑嘉年華濫用警力，讓基層警員忙得沒有目的紛紛求去。

民進黨籍基隆市立法委員參選人、基隆市議員鄭文婷說，謝國樑無端增加基層警員負擔，更加深警員無力感紛紛求去，市府若不將許多不該由警察負責的業務回歸到相關單位，未來申請退休和請調的警察只會多不會少。

民進黨籍基隆市議員張之豪說，針對基層警力流失問題，謝國樑曾說要去找內政部解決，內政部回應，不能為基隆市量身打造特別方案，謝國樑連地方和中央職權都沒搞清楚，他對市政的承諾，往往都是要人家為基隆量身打造，代表謝國樑對市長工作的遊戲規則、工作職掌範圍都沒有搞清楚，這是不專業的表現。

謝國樑下午舉行記者會表示，基隆市流失警察主因是未能領取繁重加給，鄰近的台北市、新北市警察都有繁重加給，如果每個月最多可領新台幣8000元，每年就多了近10萬元，基層警員當然會選擇在雙北服務。

謝國樑指出，市府7月收到內政部警政署回函，內容提到「審酌目前各縣（市）政府警察局繁重程度與直轄市政府警察局仍有差距，尚不宜納入發給」，基本上是被警政署打回票，即便市府要花錢，也沒辦法為基隆市警察編列繁重加給預算。

謝國樑表示，相較直轄市，他認為基隆市的警察更辛苦，只要警政署同意，他馬上會將繁重加給編入年度預算，他要嚴正提出抗議，警政署為何要「卡」基隆的警察，呼籲林右昌給市府「綠燈」。