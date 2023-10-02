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台東TPASS通勤月票上線 首發車贈紀念水壺

中央社／ 台東縣2日電
台東TPASS通勤月票2日起正式上線啟用，售價新台幣299元，30天內可不限次數搭乘縣內台鐵、市區公車及公路客運。（台東縣府提供） 中央社
台東TPASS通勤月票2日起正式上線啟用，售價新台幣299元，30天內可不限次數搭乘縣內台鐵、市區公車及公路客運。（台東縣府提供） 中央社

台東TPASS通勤月票今天起正式上線啟用，整合縣內台鐵、市區公車及公路客運三大公共載具，台東縣府統計，已有近千人購買TPASS紀念卡及月票方案，搭乘首發車前10名，可獲紀念運動水壺。

行政院今年7月推出TPASS通勤月票，台東縣長饒慶鈴表示，台東通勤月票售價新台幣299元，30天內不限次數、里程，搭乘境內台鐵、市區公車及公路客運三大交通工具，可減輕交通費用負擔。

台東縣府統計，截至昨天已有近千人購買TPASS紀念卡及月票方案，為慶祝台東TPASS通勤月票啟用，今天上午在台東轉運站搭乘首發車的前10名乘客，縣府贈送台東TPASS運動環保水壺。

購買通勤月票的魏姓民眾表示，過去都是開車到大武上班，透過表弟分享TPASS通勤月票，2人相約一起搭車上班，今天首次嘗試搭公車上班，只要299元可30天內不限次數搭乘，直呼「省很大」。

台東縣府指出，縣內通勤最大族群是學生，10月已排定縣內10所國高中學校，將走入校園宣傳台東通勤月票並提供購買服務。後續也會與鄉公所合作，透過定時駐點方式，協助偏遠鄉鎮民眾購買通勤月票。

TPASS 台東

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