公費流感疫苗有高端 花蓮衛生局長：很安全請放心接種

流感疫情再起，公費流感疫苗今天開打，對象為65歲以上長者、高中以下學生等。今年公費疫苗首度出現高端疫苗，引起大眾疑慮，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，不論何種廠牌的疫苗都安全有效，請鄉親放心施打。今天教育處尚未接獲拒打高端的消息，會尊重家長到診所接種的想法。

今年公費流感疫苗有4個廠牌，包括國光、賽諾菲、台灣東洋、高端疫苗。朱家祥表示，今年花蓮承襲過往，中央分配9萬劑公費流感疫苗，沒有限定什麼廠牌，採先到貨、先施打方式進行，數量充足，縣府再自購1500劑，提供校園老師等員工接種，相信今年能如期打完。

針對今年公費疫苗中有高端疫苗，外縣市已傳出「躲打潮」一事。朱家祥說，有些鄉親對於今年採購某一廠牌疫苗有疑慮，流感疫苗是成熟的疫苗，都很安全有保護力，個人相信高端疫苗安全可靠，不需要特別分割開來，只會造成大家的困擾與不安全感，請大家放心接種。

縣府教育處代理處長翁書敏說，目前接種流感疫苗都很順利，大部分家長事先都有同意，尚未接獲有家長反映不要打高端疫苗；如果當下不願接種疫苗，選擇到診所施打，也會尊重家長的想法。

衛生局表示，口罩脫掉後再加上秋冬季節，病毒容易侵襲，今天流感疫苗開始施打，請符合資格者攜帶健保卡，儘速至花蓮縣51間流感疫苗合約院所、13鄉鎮市衛生所預約施打。

衛生局提醒，10月2日起除流感疫苗開打，第一階段的公費65歲以上長者肺炎鏈球菌也開打在即，又碰到9月26日開打的新冠變異株XBB.1.5疫苗，民眾可選擇同時接種在不同部位，或選擇間隔時間施打，可與醫師討論最適合的接種方式。