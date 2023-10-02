周周大戲！歌仔戲發源地「宜蘭戲曲節」 4場精緻戲劇登場

宜蘭是台灣歌仔戲的發源地，每年盛大的宜蘭戲曲節將在10月登場，演出豐富多元總讓觀眾驚豔，這次共4齣精緻戲曲大戲在宜蘭演藝廳上演，包含紫園戲劇坊的客家大戲、蘭陽戲劇團的浪漫戲曲、漢陽北管劇團攜手陳錫煌掌中劇團推出新戲及悟遠劇坊跨界結合現代舞的創新戲曲，值得欣賞共享戲曲盛宴。

10月3日星期二晚上7點由紫園戲劇坊推出客家大戲《隔心》打頭陣，紫園戲劇坊是宜蘭縣內目前唯一的客家戲職業劇團，融合客家文化與戲曲，演出全程以客語發音，全劇發想來自《三隻小豬》童話，以擬人方式透過狼族與豬村的衝突帶起故事起伏，闡述親情、愛情與友情可貴。

10月14日星期六下午2點30分，由蘭陽戲劇團呈現浪漫劇目《蝴蝶杯》，故事主角因路見不平為弱勢漁夫出手，導致總督府無德公子死亡，逃亡途中命運峰迴路轉，其後鋪陳蝴蝶杯定情的情義故事，劇情高潮迭起，敘述不平則鳴及機智解危，讓觀眾隨著劇情變化，反思人生。

10月21日星期六晚上7點30分由漢陽北管劇團攜手陳錫煌掌中劇團新編大戲「人‧偶《征西遊記》」，戲中結合薛丁山征西與孫悟空西遊記兩個不同時空故事，形成一個既有薛丁山征西的歷史，又有西遊神怪戲的特殊情節，創新融合歷史的神怪大戲，將北管戲與布袋戲結合，人與偶同時在台上演出，形成人偶一台戲的獨特畫面。

10月28日星期六下午2點30分由悟遠劇坊跨界結合現代舞，演出創新戲曲《鍾無艷》，透過與愛舞民族舞團不同表演合作，讓傳統與現代產生對話，激盪藝文新火花，在堅守台灣傳統戲曲歌仔戲的核心價值下，賦予戲曲跨域藝術視野。