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基隆288元定期票 10月11日預購、10月16日上路

中央社／ 基隆2日電
基隆自11日起受理預購288元定期票。 聯合報系資料照／記者游明煌攝影
基隆自11日起受理預購288元定期票。 聯合報系資料照／記者游明煌攝影

基隆市288元定期票將於16日上路，民眾可在30天內無限次數搭火車至台鐵基隆市境內各站，和基隆市政府公車處營運的57條路線，11日起受理預購。

市府交通處今天表示，新台幣288元定期票可在30天內，無限次搭乘台鐵區間（快）車、莒光號和指定車次自強號，至基隆市境內包含基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站、暖暖站，及基隆市公車處營運的57條路線。

交通處指出，11日起受理預購288元定期票，民眾可持悠遊卡、一卡通或愛金卡，前往台鐵基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站預購，全家便利商店FamiPort機台僅限以悠遊卡預購。

交通處表示，考量二信循環站為基隆市主要公車轉運場站，為便利民眾，市府於11日至11月10日設置臨時據點，民眾除可持悠遊卡、一卡通或愛金卡前往預購288元定期票外，也可在現場購買紀念卡後預購。

此外，交通處指出，從2日起，可在博客來、蝦皮購物和7-ELEVEN，分別購買悠遊卡、一卡通和愛金卡的288元定期票紀念卡，每張100元，購買紀念卡後至官網記名登錄，待收到簡訊代表審核通過後，可前往7-ELEVEN、全家、OK和萊爾富便利商店，領取100元儲值金，每人限領1次。

交通處提醒，每張電子票證僅能設定1種定期票，若卡片已設定基北北桃1200元都會通定期票，則無法購買288元定期票，須持其他卡片或新卡購買。

基隆 TPASS

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