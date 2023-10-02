小犬逼近海面風浪大 綠島搭船遊客驚嚇：像坐雲霄飛車

中颱小犬逼近台灣，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海上颱風警報，台灣東南側陸地首當其衝。今早綠島、蘭嶼兩地客輪運送1千多名旅客返回台東富岡港，遊客說，海上風浪很大，屁股跟椅子會彈跳分離，感覺好像坐雲霄飛車，提早回來比較安心。

東部航務中心昨日公告，今天上午11點30分過後至10月5日往返綠島及蘭嶼航班全部取消。台東氣象站也觀測指出，今天海面浪高約2米，預估明天（4日）可能達6米以上。

海巡署人員統計，今早天王星、凱旋及綠島之星三家客輪公司從綠島運送四艘次960人返回富岡漁港，中午還有有兩航次乘客會返回富岡。蘭嶼部分，今早兩船共277人進港。