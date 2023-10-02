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小犬逼近海面風浪大 綠島搭船遊客驚嚇：像坐雲霄飛車
中颱小犬逼近台灣，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海上颱風警報，台灣東南側陸地首當其衝。今早綠島、蘭嶼兩地客輪運送1千多名旅客返回台東富岡港，遊客說，海上風浪很大，屁股跟椅子會彈跳分離，感覺好像坐雲霄飛車，提早回來比較安心。
東部航務中心昨日公告，今天上午11點30分過後至10月5日往返綠島及蘭嶼航班全部取消。台東氣象站也觀測指出，今天海面浪高約2米，預估明天（4日）可能達6米以上。
海巡署人員統計，今早天王星、凱旋及綠島之星三家客輪公司從綠島運送四艘次960人返回富岡漁港，中午還有有兩航次乘客會返回富岡。蘭嶼部分，今早兩船共277人進港。
北部遊客說，受颱風影響提早回富岡，去程與回程風浪落差很大，去時風平浪靜，睡醒就到綠島，回程風浪明顯大很多，船隻起伏不定，屁股會從椅子上彈跳起來，跟搭雲霄飛車的感覺很像。來自大陸學生說，船很晃，像是快要飛起來。
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