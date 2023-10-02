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小犬颱風逼近台東海面浪高2米 午後綠島、蘭嶼停航

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
小犬颱風逼近，台東富岡港漁民忙著用繩索固定船隻。記者徐白櫻／攝影
小犬颱風逼近，台東富岡港漁民忙著用繩索固定船隻。記者徐白櫻／攝影

小犬颱風逼近台灣，雖然尚未發布颱風警報，今日台東外海預測會出現3至4公尺浪高，富岡港漁民一早就忙著鞏固船身預做防颱措施。東部航務中心公告，今天上午第一班綠島蘭嶼船班正常行駛，11點30分過後至10月5日，往返綠島及蘭嶼航班會全部取消。

台東氣象站指出，今天海面浪高預測有3至4米高，目前約2米，明天（4日）達6米以上，還沒發警報，但是浪高跟長浪已經出現，提醒大家留意。

颱風接連來襲，只要發布海上颱風警報就要預做防颱準備。今早富岡漁港漁民已經進行防颱措施，有人雇吊車將膠筏釣離海面暫放停車場，也有漁民選擇省錢，用繩索跟鄰船固定綑綁，避免浪大震動損害船身。

「今年的防颱次數已經數不清楚了」，漁民說，今天海面風浪變大，船隻無法出海作業，配合大家一起綑綁固定，前幾次有將船吊離海面，這次不想再花錢，直接固定船身防颱就好。

小犬颱風逼近，台東富岡港漁民忙著用繩索固定船隻。記者徐白櫻／攝影
小犬颱風逼近，台東富岡港漁民忙著用繩索固定船隻。記者徐白櫻／攝影

小犬颱風 台東 蘭嶼 綠島

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