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基市長滿意度調查餘波盪漾…綠諷淪落台灣尾 藍掛看板澄清

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

民進黨立委參選人鄭文婷譏諷基隆市長謝國樑施政滿意度差，讓基隆「從台灣頭淪落台灣尾」。國民黨基隆市黨部掛看板列舉事證反擊，批鄭胡說八道。鄭文婷表示，藍營掛看板還擊是選情急了。國民黨回應，看板與立委選舉無關，是要避免鄭不實說法誤導市民。

天下雜誌上月公布2023年縣市首長施政滿意度調查，謝國樑是倒數第2名，僅贏過新竹市長高虹安。鄭文婷酸，謝上任不到1年兩度出國玩樂，廢弛市政，市府從上到下螺絲鬆了。反觀前市長林右昌成功翻轉基隆，讓市民以身為基隆人為榮。

國民黨基隆市黨部在市中心通往中山高的路口設置看板，內容為「林前市府2015年遠見雜誌縣市施政滿意度調查倒數第2名，2022年天下雜誌幸福城市大調查縣市競爭力還是倒數第2名，鄭說名列前茅，是胡說八道」。

國民黨基隆市主委吳國勝說，鄭文婷為貶低謝國樑施政，指林右昌評比名列前茅與事實不符，為避免她誤導市民，黨部才掛看板澄清。

國民黨立委參選人林沛祥說，2020到2023年基隆競爭力排名近4年一路下滑，前市長林右昌、現任立委蔡適應難道不用負責任？鄭文婷卻第一時間跳出來幸災樂禍，指責上任不到1年的謝國樑應承擔全部責任，「難道市長更替，就要讓基隆市民成為民進黨的嘲笑對象？」

無黨籍立委參選人王醒之直指林右昌善於媒體公關，謝國樑善於組織系統，拿施政的滿意度調查做攻防，無助於公共事務的進步，立委參選人應就職權和具體政策論辯才是正途。

鄭文婷 謝國樑

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