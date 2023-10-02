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南方澳斷橋4年 茉莉牆紀念移工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣長林姿妙（前左）帶著相關單位人員在感恩紀念牆前，追思與感謝移工對台灣的付出。圖／蘭博提供
宜蘭縣長林姿妙（前左）帶著相關單位人員在感恩紀念牆前，追思與感謝移工對台灣的付出。圖／蘭博提供

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷橋事故，昨天四周年，這起事故造成6名印尼和菲律賓籍漁工罹難，為紀念這些移工朋友，交通部委託縣政府興建紀念物昨天揭幕，以6朵茉莉花剪影設計的潔白紀念牆，詩詞提「莫逆」二字，傳達台灣人與所有在台打拚移工夥伴，難以割捨的莫逆情誼。

為感恩與緬懷移工，昨天在南方澳討海文化館揭幕「南方澳跨港大橋感恩紀念物」，由縣長林姿妙、監委紀惠容、立委陳琬惠、航港局主秘饒智平、勞動部專門委員黃偉誠、縣議員陳玉萍、縣府文化局長黃伴書、勞工處長康立和、蘇澳鎮長李明哲、漁工職業工會秘書長李麗華等人對勞工朋友付出表達敬意。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日發生斷橋，事發後政府進行新橋興建工程，為了紀念工殤事件及撫平傷痛，交通部航港局委由縣府在南方澳討海文化館設置「南方澳跨港大橋感恩紀念物」。

感恩紀念物分兩部分，主要設計是6朵在印尼與菲律賓代表祝福的茉莉花剪影，設計成潔白的工殤紀念牆，象徵對6位外籍移工的感念與不捨，詩詞「莫逆」二字代表異國情感相契相通；另一部分是設置不同時期跨港大橋的藝術創作，同一個地方可看見兩座不同時期跨港大橋。

林姿妙感謝交通部、台灣港務公司、蘇花公路改善工程處、營造廠商和勞工朋友趕工，新橋去年底完工，便捷交通再度帶動南方澳經濟繁榮，同時也感謝所有移工朋友對這片土地的努力與奉獻。

港大 移工

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