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宜蘭在地品牌本島社規畫「秋日的印花派對」浪漫繽紛

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「秋日的印花派對」的音樂表演。圖／縣府提供
「秋日的印花派對」的音樂表演。圖／縣府提供

宜蘭東區青聚點舉辦為期3天「秋日的印花派對」今天落幕，這場活動以印花、人、故事做為元素，包括品牌市集、印花論壇、音樂表演、親子繪本故事及手創工作坊等內容，結合文化創意與地方創生，非常獨特的印花美學體驗。

東區青聚點位於中興文化創意園區舊倉庫，這次聯手由東區青聚點場域進駐團隊「本島舍」規劃發起這場文化藝術派對，「本島舍」是一名青年女孩范宇所創立的在地印花品牌，她擁有美工插畫與服裝設計背景，以多彩印花呈現隱而不宣的台灣人味，運用在衣物、布包及手工書，再加上文字賦予每款印花的故事性與新風貌。

這場活動邀請22個品牌參與，更有多場手工書及拼布畫等工作坊，另由東區青聚點進駐團隊「蘭陽印象樂團」帶來音樂饗宴；連續3天安排9場次印花論壇，包括「星期三的畫畫課」、「延長線工作室」、「加禮遠」及「雙連埤地區永續發展協會」等團隊說明經營歷程，探討宜蘭創生的各種可能性。

縣政府表示，東區青聚點是提供東部青年創生的孵化器，支持東部青年留鄉發展，今年已辦理10場地方共學和創生團隊交流，累計招募超過15組團隊進駐，逐步成為東部青年交流的重要據點，更多活動請洽「東區青聚點」官網（https://eryh.e-land.gov.tw/）或粉絲專頁。

「秋日的印花派對」結合文化創意與地方創生，獨特的印花美學體驗。圖／縣府提供
「秋日的印花派對」結合文化創意與地方創生，獨特的印花美學體驗。圖／縣府提供
「秋日的印花派對」是由東區青聚點場域進駐團隊「本島舍」規劃發起的文化藝術派對。圖／縣府提供
「秋日的印花派對」是由東區青聚點場域進駐團隊「本島舍」規劃發起的文化藝術派對。圖／縣府提供

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