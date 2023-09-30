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大武崙沙灘晚間禁下水 基隆市府：AI監控警報響就開罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大武崙沙灘晚間民眾駐足，市府表示，AI監控下水警報響會開罰。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘晚間民眾駐足，市府表示，AI監控下水警報響會開罰。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙沙灘海域上月發生一日三死事件後，基隆市政府封閉檢討後重新開放，但晚間並未開放，但這幾天中秋連假，沙灘上晚上仍有民眾駐足。市政府說明，晚間沙灘部分仍可進入，是開放空間，但嚴禁下水，已設有AI監控系統，只要下水警報器就會響，可依發展觀光條例處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

近日有民眾發現，大武崙沙灘晚上仍有不少人駐足，還有人在帳棚內從事活動，質疑不是晚上封閉嗎？怎麼都還有人在沙灘上，甚至也有烤肉行為。

市府觀銷處代理處長郭憲平指出，晚間沙灘部分仍可進入，是開放空間，但嚴禁下水，已設有AI監控系統，只要下水警報器就會響，海巡安檢站等相關人員就可就近馬上處置。

郭憲平表示，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

市府說，大武崙沙灘屬開放型場域，水域屬北觀處，因夏季民眾戲水人潮眾多，為求安全考量夏季期間派駐救生員協助救生宣導，但夏季救生員進駐時間已於9月中結束，民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全。

市府表示，中秋過後將逐漸進入東北季風季節，海況、海流及風向變化迅速，請民眾到海灘戲水千萬要特別注意安全。海域已設置浮球警戒線，高潮線起離岸55公尺，海域有海流、波浪及離岸流，戲水勿超越浮球警戒線。

另嚴禁兒童單獨戲水，家長務必隨側注意，結伴而行。呼籲民眾於發佈颱風海上警報海面風浪大、海面閃電打雷時，禁止下水，避免發生危險。

沙灘 基隆 中秋

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