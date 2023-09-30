花蓮國際石雕藝術季開幕 5國10雕刻家駐地創作

花蓮藝術界盛事「國際石雕藝術季」今天開幕，邀請5國共10位藝術家，在文化局你來廣場駐地戶外創作一個月，搭配主題特展、周末藝術市集等，與民眾共享國際級精湛工藝。

國際石雕藝術季從1995年起舉辦，以往邀國內外重量級石雕藝術家現場創作，共累積170件大型石雕作品。不過，上屆於2020年舉辦，因逢新冠肺炎疫情，僅有台灣藝術家參加。今年邁入第13屆，隨著疫情解封，請來義大利、法國、德國、保加利亞、伊朗等5國，共10名國外雕刻家現場創作。

文化局表示，今年石雕藝術季以「石宇宙STONEVERSE」為主題，靈感源自元宇宙Metaverse，是由石頭STONE與VERSE組成的單字，重新定義石雕的意義。

策展人胡朝聖說，活動從今天至10月29日在文化局園區展開，分成「雕塑主題特展」、「國際戶外創作營」、「民眾共創活動」、「科技鏈結藝術」四大區塊，帶入AR科技體驗，並結合NFT觀念應用。

石雕博物館一樓推出主題特展「心形之爆」，還有戶外創作營文件展，以及為期一個月的國際藝術家戶外創作營，每周六日在你來廣場及詩路還有周末藝術市集及民眾共創活動。

文化局表示，今年首度運用戶外創作營國際藝術家的雕塑作品，鑄造10款限量2023枚NFT數位石塊，可到戶外創作營服務台及石雕博物館服務台免費領取。