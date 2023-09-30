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中秋連假旅遊少…宜蘭旅宿訂房率5成 業者：目標國慶連假

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
礁溪觀光人潮最多的礁溪路、德陽路附近，這次中秋連假也未出現大批人潮，業者分析是假日屬性導致，下周末開始的國慶連假才是主要目標。記者陳敬丰／攝影
礁溪觀光人潮最多的礁溪路、德陽路附近，這次中秋連假也未出現大批人潮，業者分析是假日屬性導致，下周末開始的國慶連假才是主要目標。記者陳敬丰／攝影

中秋連續假期進入第二天，各地觀光旅宿業傳出訂房率未達預期，觀光立縣的宜蘭這次連假訂房率約在5到6成，宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，數字在他預期內，中秋連假民眾較多選擇家族團聚，出門旅遊者本就較少，下周國慶連假期間訂房率已到8成，是業者主要目標。

中秋3天連假，宜花旅遊人潮略低於預期，公路局東局養護工程分局昨天上午表示，首日上午南下車流較去年減少約17%，全天1萬3562輛次也較預估減少2000輛次左右，今天蘇花路廊南北向車流估計各約只7500輛次，連假期間難得全線通暢。

王文新指出，宜蘭旅宿業平均訂房率約在50%到60%之間，其實在他的預期之內，主要原因是假期的屬性，中秋節在大眾習慣中屬於「團圓」的日子，比較多人選擇回家和家人待在一起，娛樂活動則多是就近烤肉，出門旅遊的人數就相對減少了。

另一方面，王文新也不諱言國旅市場遭到國外旅遊市場擠壓，疫情3年期間國人報復性旅遊以國旅為主，去年7月解封後，當然會傾向於往外跑；他估計國外旅遊的風潮至少會持續到今年底，目前只能靠政府持續舉辦大型活動、業者勇於創新，盡力吸引人潮。

王文新補充，除了假日屬性、國外旅遊等因素，假日天數、短期旅遊等也是訂房率較低的原因，下周10月7日開始的4天連假才是業者的目標，目前宜蘭訂房率已達8成；公路局東分局也表示，國慶連假蘇花路廊的車潮將高於中秋連假，將嚴陣以待。

中秋連假宜花旅遊人潮略低於預期，蘇花路廊未出現大規模壅塞狀況。圖／公路局提供
中秋連假宜花旅遊人潮略低於預期，蘇花路廊未出現大規模壅塞狀況。圖／公路局提供

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