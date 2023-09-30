當年美援麵粉袋當褲穿 基隆眷村文化重現生活的刻苦

基隆市文化局在沙灣園區舉辦北北基桃聯合「2023基隆眷村文化節」活動，在地文史團隊「雞籠卡米諾」的單彥博，展示有關眷村時代的物品，如地圖、老照片、公車時刻表，其中還有用麵粉袋製成的褲子，這是由於以前物資缺乏，許多人家會使用棉質的麵粉袋製作褲子，也代表眷村居民刻苦耐勞的精神。

基隆市政府推出的「基隆Podcast」網路廣播節目，適逢文化局舉辦「2023基隆眷村文化節」，節目特別邀請在地文史團隊「雞籠卡米諾」的單彥博，與文化局「眷眷不忘」活動承辦人王麗涵，一同分享基隆眷村的往昔歷史。

單彥博表示，所謂的眷村是指戰後中國大陸的居民遷移來台後，依不同職業類別形成的聚落，不一定完全都是軍人背景。面對龐大的人口居住需求，早期改建日本留下的宿舍，隨著眷村成員人數的增長，也擴大了聚落的範圍，沙灣歷史文化園區周邊就是「建誠、建心、建實」等眷村的範圍，足見當時眷村聚落興盛的一面。

單彥博說到，村子裡的居民關係緊密，讓眷村成為一個充滿向心力的社區。此外，居民來自大陸各省，也會帶來家鄉特色的菜餚，如紅燒獅子頭、川菜、山東饅頭，眷村菜也成為匯聚各地的一種特殊的飲食文化。

王麗涵表示，基隆許多眷村隨著時代發展漸漸凋零，文化局為了讓更多人認識眷村過往，舉辦眷村文化節，現場有眾多闖關遊戲、市集、音樂，還有「復古眷味Party」，只要穿著復古風格的衣著打卡，即有機會獲得精美的禮品。