宜蘭礁溪、德陽路口 增行人時相

宜蘭礁溪鄉礁溪路五段與德陽路口鄰近火車站、老街、湯圍溝溫泉公園等地，每逢假日人車眾多，路口易回堵；近日相關單位會勘過後，畫設行人專用穿越線，例假日和連續假期中午12時到晚上10時，路口號誌燈增加行人專用時相，昨天起實施。

縣議員林聰池指出，礁溪路、德陽路口是礁溪鄉人流最大的路口，轉彎車輛常常要停等行人，造成塞車，今年行人帝王條款上路，許多駕駛人反映人車多時常靠得太近，有心禮讓行人還是受罰。

縣府交通處、公路局、警方等單位8月初會勘，各單位皆同意畫設行人穿越線，決定中秋連假首日啟用。路口在假日中午12時到晚上10時，多出行人專用時相，有20餘秒。

林聰池說，這是礁溪第1處、宜蘭縣第12處行人專用時相路口，已協請礁溪警分局先在路口疏導交通，協助宣導，幫民眾養成習慣，秒數將視實施情況滾動調整。

實施首日有些民眾不熟悉標誌，德陽路仍部分塞車，但轉彎車輛停等行人回堵或人車交雜的險況已大幅減少。德陽村長何衍財表示，目前看來可有效節省用路人時間、增加交通安全，後續人行步道等基礎建設完成，可更完善當地交通。

礁溪警分局提醒，若闖紅燈，汽車可處6千元罰鍰，機車1200元，行人500元。