聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭礁溪、德陽路口 增行人時相

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉礁溪路五段與德陽路口鄰近火車站、老街、湯圍溝溫泉公園等地，每逢假日人車眾多，路口易回堵；近日相關單位會勘過後，畫設行人專用穿越線，例假日和連續假期中午12時到晚上10時，路口號誌燈增加行人專用時相，昨天起實施。

縣議員林聰池指出，礁溪路、德陽路口是礁溪鄉人流最大的路口，轉彎車輛常常要停等行人，造成塞車，今年行人帝王條款上路，許多駕駛人反映人車多時常靠得太近，有心禮讓行人還是受罰。

縣府交通處、公路局、警方等單位8月初會勘，各單位皆同意畫設行人穿越線，決定中秋連假首日啟用。路口在假日中午12時到晚上10時，多出行人專用時相，有20餘秒。

林聰池說，這是礁溪第1處、宜蘭縣第12處行人專用時相路口，已協請礁溪警分局先在路口疏導交通，協助宣導，幫民眾養成習慣，秒數將視實施情況滾動調整。

實施首日有些民眾不熟悉標誌，德陽路仍部分塞車，但轉彎車輛停等行人回堵或人車交雜的險況已大幅減少。德陽村長何衍財表示，目前看來可有效節省用路人時間、增加交通安全，後續人行步道等基礎建設完成，可更完善當地交通。

礁溪警分局提醒，若闖紅燈，汽車可處6千元罰鍰，機車1200元，行人500元。

塞車 宜蘭 火車站

延伸閱讀

礁溪德陽路口畫設行人穿越線 假日中午到晚上多一時相

熊貓消費節 德陽館4天引資600萬

在德陽舉行 高端製造創新圓桌對話

德陽慈善大會 800家企業捐款破億

相關新聞

宜蘭礁溪、德陽路口 增行人時相

宜蘭礁溪鄉礁溪路五段與德陽路口鄰近火車站、老街、湯圍溝溫泉公園等地，每逢假日人車眾多，路口易回堵；近日相關單位會勘過後，...

基隆「潮藝術」開展 愈夜愈美麗

基隆「潮藝術」昨中秋節起開展，來自台灣、日本、墨西哥、巴西等國內外知名藝術家10件地景裝置藝術作品，從不同視角詮釋基隆與...

國中生失依住主恩之家 議長中秋送月餅遇他喊「這句話」哭慘

中秋節是月圓人團圓的日子，但是基隆「主恩之家」的一群孩子卻無法享受天倫之樂，多年來安置許多經濟弱勢等失依兒少，每人都有不...

礁溪德陽路口畫設行人穿越線 假日中午到晚上多一時相

宜蘭礁溪鄉礁溪路五段與德陽路口，鄰近礁溪車站、老街、湯圍溝溫泉公園等地，每逢假日人車眾多，路口容易回堵；近日相關單位會勘...

延續百年不中斷 台東土坂「maljeveq五年祭」下月登場

台東達仁鄉土坂部落「maljeveq五年祭」距離上次舉辦已經5年，縣長饒慶鈴今天會同三家部落傳統領袖齊宣布，今年祭儀預計...

中秋烤肉公園勿入 花蓮市所提醒廚餘、垃圾要分類

烤肉已在中秋節閤家團聚必備活動，花蓮市公所發現，最近市內公園已出現亂丟垃圾、菸蒂情況，連假期間將加強稽查，提醒民眾公園內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦