礁溪德陽路口畫設行人穿越線 假日中午到晚上多一時相

宜蘭礁溪鄉礁溪路五段與德陽路口，鄰近礁溪車站、老街、湯圍溝溫泉公園等地，每逢假日人車眾多，路口容易回堵；近日相關單位會勘過後，畫設行人專用穿越線，例假日和連續假期中午12時到晚上10時，路口號誌燈增加行人專用時相，今天開始實施。

縣議員林聰池指出，礁溪路、德陽路口是礁溪鄉人流最大的路口，轉彎車輛常要停等行人，造成後方阻塞，尤其今年行人帝王條款上路，許多民眾反映人車多時常因靠得太近，即使有心禮讓行人還是受罰。林接到陳情，與縣府交通處、公路局、警方等單位研議，討論畫設行人專用穿越線。

各單位今年8月4日在路口會勘，皆同意礁溪德陽路口路寬大、行人多，適合畫設行人穿越線，商定公路局畫線、交通處調整交通號誌時相，中秋連假首日啟用。新的路口今後在例假日、國定假日與連續假日的中午12時到晚上10時，多出行人專用時相，時間約為20餘秒。

林聰池表示，這是宜蘭縣內第12處行人專用時相路口，也是礁溪第一處；雖然台北都市地區算是常見，在宜蘭還是比較新穎的措施，一些民眾尚不了解，因此協請礁溪警分局先在路口疏導交通，告知民眾「小綠人亮了才能走」，盡快幫民眾養成習慣，秒數也將視實施情況滾動式調整。

今天實施首日，現場能看到一些民眾不熟悉標誌，德陽路也仍有部分塞車狀況，但已沒有轉彎車輛停等行人回堵、或者人車交雜的險況。德陽村長何衍財表示，目前看起來實施狀況良好，可以有效節省用路人時間、增加交通安全，待後續人行步道等基礎建設完成，進一步完善當地交通。

礁溪警分局提醒，若用路人忘記三時相時段、不慎誤闖紅燈，汽車可處6000元罰鍰，機車1200元罰鍰，行人500元罰鍰，請民眾務必留意。