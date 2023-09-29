中秋烤肉公園勿入 花蓮市所提醒廚餘、垃圾要分類

烤肉已在中秋節閤家團聚必備活動，花蓮市公所發現，最近市內公園已出現亂丟垃圾、菸蒂情況，連假期間將加強稽查，提醒民眾公園內禁止烤肉，烤肉結束後要落實垃圾分類，骨頭、玉米梗等都屬於一般垃圾，不要丟進廚餘桶。

花蓮市公所表示，市內有26座公園，是民眾晨昏運動、休憩的好去處，尤其中山公園鄰近市立圖書館，還有籃球場、網球場、兒童遊具等設施，深受市民歡迎，但近日已發現多起亂丟垃圾、菸蒂，或違規將機車騎入公園的行為。

公所表示，根據花蓮縣花蓮市公園、廣場、綠地及停車場使用管理辦法，公園內禁止使用瓦斯爐、炭爐、電爐、營火遊戲等，市內各公園都禁止烤肉。

另外，中秋節應景的烤肉活動，食材繁多，也製造不少垃圾，花蓮市清潔隊長吳慶展表示，連假期間都照常清運垃圾，請民眾配合，隨手做好垃圾分類，柚子皮、菜梗及水果皮是廚餘，玉米梗、蛤蠣、牡蠣殼、木炭灰燼及骨頭則屬於一般垃圾。

烤肉醬玻璃罐、瓦斯罐、烤肉架及鐵架都是回收垃圾，請清洗乾淨再交給回收人員；竹籤等尖銳務品請折斷後妥善包裝，木炭灰燼也要確實冷卻熄滅後，再丟到垃圾車。