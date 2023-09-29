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2街友變汽車美容工、工地工人 路行者學院輔導再站起來

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天中秋節，基隆市天行者慈善協會邀街友前往遊收中心參觀，並由美髮師志工提供義剪。圖／李昌萬提供
今天中秋節，基隆市天行者慈善協會邀街友前往遊收中心參觀，並由美髮師志工提供義剪。圖／李昌萬提供

基隆市政府社會處委託基隆市天行者慈善協會，管理遊民安置中心及輔導就業，執行路行者希望學院，成功媒合2位街友重返職場，一位當街友8年，另一位當6年，兩人從生活自理開始學習，透過心理協談重建自信心、職前訓練實習，已穩定擔任汽車美容工、工地工人，已自食其力重返職場站起來。

今天中秋節，基隆市天行者慈善協會、基隆市理燙髮美容業職業工會及社會處等，邀請街友前往遊收中心參觀環境、調查入住意願，並在現場提供浴廁進行盥洗及義剪活動，隨後前往飯店進行中秋福宴餐會。議員郭美秀也結合民間企業贈送生活物資給街友，中秋節這天與街友們共度佳節。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，協會長期關心弱勢、投入愛心公益，社會處委託執行遊民安置中心管理及輔導就業，成功媒合2位街友重返職場。

兩位重返職場的街友，一位當街友8年，一位當街友6年，協會幫他們從生活自理開始學習，透過心理協談重建自信心，安排職前的訓練實習，輔導老師帶領前往面試、試做及學習，一位做汽車美容，一位當工地雜工。

李昌萬表示，目前路行者希望學院與力揚停車場公司總經理劉健仁規畫街友們停車場清潔課程，讓更多的路行者找到工作翻轉人生。

執行長黃永翔說，感謝基隆市理燙髮美容業職業工會派員協助義剪，遊民一直存在社會上，與其視而不見，倒不如正視他，透過有效管理並輔導就業，才能逐步改善現況，基隆市天行者慈善協會，受委託執行路行者希望學院，歡迎社會各界有能力、有心的朋友一起加入。

今天中秋節，基隆市天行者慈善協會邀街友前往遊收中心參觀，並由美髮師志工提供義剪。圖／李昌萬提供
今天中秋節，基隆市天行者慈善協會邀街友前往遊收中心參觀，並由美髮師志工提供義剪。圖／李昌萬提供
今天中秋節，基隆市天行者慈善協會邀街友前往遊收中心參觀，並由美髮師志工提供義剪。圖／李昌萬提供
今天中秋節，基隆市天行者慈善協會邀街友前往遊收中心參觀，並由美髮師志工提供義剪。圖／李昌萬提供

街友 重返職場 基隆

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